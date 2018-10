Lora și Ionuț Ghenu s-au logodit în secret! Primele declarații: „Este o treabă foarte serioasă!”

Zilele trecute, în presa mondenă au apărut zvonuri despre o nuntă secretă! Lora și Ionuț Ghenu și-ar fi unit destinele fără să spună la nimeni, iar fanii au i-au luat la întrebări imediat. Se pare, însă, că nu este vorba despre căsătorie. Într-adevăr, cei doi au ajuns la biserică, dar pentru a se logodi.

Lora și Ionuț Ghenu s-au logodit la biserică în urmă cu o lună. Ceremonia a fost restrânsă și cei doi nu a vrut ca acest lucru să fie public. Pentru că s-a aflat, blondina a ținut să facă lumină și să explice cum au stat lucrurile, de fapt. (Citește și Lora a rupt tăcerea după ce s-a zvonit că este însărcinată. “Am burta umflată pentru că…”)

„Aş spune, dar parcă nu aş spune. Este o treabă foarte serioasă. Se întâmplă lucruri bune. Nu, nu, nu m-am măritat în secret. Suntem logodiţi. Am avut şi în biserică o ceremonie. Asta era. Mi se pare un lucru normal, s-a întâmplat acum foarte mult timp.

Este vechea treaba, mai mult de o lună, două. Dar dacă ne vom căsători va fi ceva în secret, ceva restrâns. Noi suntem foarte buni prieteni cu preotul. Am făcut acest lucru pentru că am avut nevoie de o protecţie divină. Nu sunt însărcinată. Este foarte posibil la anul să am mai mult timp pentru asta”, a declarat Lora la Pro Tv.