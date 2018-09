Lora a rupt tăcerea după ce s-a zvonit că este însărcinată. “Am burta umflată pentru că…”

În ultimele săptămâni au apărut zvonuri conform cărora Lora ar fi gravidă. Sătulă de toate aceste lucruri, artista a dezvăluit motivul pentru care apare, de regulă, cu abdomenul puțin umflat, mai ales în timpul concertelor. Nici vorbă să fie însărcinată!

„Dacă vă uitaţi la pozele din concerte şi vedeţi că am burta umflată este pentru că folosesc abdomnenul când cânt şi se umple cu aer. Sunt aşa, poţi să mă filmezi acum. Vedeţi chestia asta, e cu aer„, a spus Lora la un post de televiziune.

Altfel, Lora și Ionuț Ghenu au în plan să plece într-o scurtă vacanță, în care cei doi doresc să-și încarce bateriile.

„Am un tur de forţă anul ăsta pentru că mă simt foarte inspirată, am piese foarte bune. Mă pregătesc să lansez albumul meu numarul doi şi fac multe chestii. Nu mă pot opri, am aşa o energie altfel. Plină (n.r. vara), aşteptăm să plecăm într-o vacanţă de cinci zile..” , a mai povestit Lora.