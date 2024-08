Lora susține că are puteri paranormale! Ce i-a prezis cumnatei sale, în 2021: ”M-am uitat la poză și i-am spus!”

Lora este una dintre artistele apreciate din România. Aceasta se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, însă puțină lume știe că pe lângă talentul muzical artista mai are un talent puțin mai diferit. Se pare că vedeta se trage dintr-o familie cu puteri speciale, pe care și ea le-a moștenit. Ce talente paranormale are Lora?

În urmă cu ceva timp, Lora dezvăluia că o parte din familia ei a fost înzestrată cu anumite daruri speciale și se pare că și ea a moștenit câteva din ele. Artista are niște capacități speciale, iar acum a vorbit despre ele. Ce previziune i-a făcut Lora cumnatei sale Andreea? Totul s-a adeverit.

Așa cum spuneam, în urmă cu ceva timp, Lora dezvăluia că bunica ei avea capacități paranormale. Se pare că femeia vorbea cu îngerii, iar, în copilărie, cântăreața a auzit numeroase povești din această zonă legate de lucruri petrecute în familia ei. Ei bine, se pare că și Lora a moștenit unele daruri mai speciale.

Mai exact, partenera lui Ionuț Ghenu susține că și ea are anumite puteri, aceasta reușind să vadă informații importante despre o persoană doar dacă privește o fotografie cu ea. De exemplu, în urmă cu ani de zile, pe vremea când cumnata sa numai ce cunoștea un bărbat, Lora a văzut o poză cu el și a știut încă de atunci că avea să îi devină soț.

„Când am văzut prima dată o fotografie cu iubitul Andreei, care acum e soțul ei, m-am uitat la poză și i-am spus: el va fi soțul tău. Am știut. Noi suntem foarte apropiate, suntem ca surorile. Atunci, ea cred că o dată se văzuse cu el. Am talentul ăsta, îmi dau seama de anumite chestii dacă văd o poză. S-a întâmplat acum trei ani”, a povestit Lora, potrivit ciao.ro.