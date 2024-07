Lora se implică în scandalul LIDL + Sânziana Negru. Mesajul transmis: „Risipă mult mai mare”

Recent, un scandal de proporții a izbucnit în mediul online, iar protagoniștii sunt Sânziana Negru și iubitul ei, Ștefan Floroaica. După ce au filmat o campanie pentru Lidl, cei doi au fost surprinși aruncând produsele la gunoi, fapt ce a revoltat opinia publică. Mulți au fost cei care au criticat-o aspru pe câștigătoarea America Express, iar acum și Lora a intervenit în scandalul momentului. Ce spune artista despre tot ce s-a întâmplat?

Recent, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au mers la Cluj-Napoca, acolo unde a avut loc festivalul Electric Castle. În timpul festivalului, Sânziana Negru a avut o campanie cu retailerul german Lidl, cu care colaborează de ani de zile. Influencerița a intrat în magazin, a achiziționat mai multe produse, apoi a făcut un videoclip, în timp ce le prezenta. După ce au terminat de filmat, Ștefan Floroaica a aruncat punga cu produse Lidl la gunoi, fapt ce a revoltat pe toată lumea.

Gestul Sânzianei Negru și a lui Ștefan Floroaica a fost surprins de un utilizator popular de pe TikTok, care a povestit tot ce s-a întâmplat. Mai mult, acesta a mers și a fotografiat punga cu alimente din container. În urma celor prezentate, mulți au fost cei care i-au judecat aspru pe cei doi influenceri, iar în special câștigătoarea America Express a fost pusă la zid.

De zile bune, Sânziana Negru este bombardată cu mesaje negative și jignitoare, fapt ce a determinat-o pe Lora să intre în scandalul momentului. Artista nu a stat pe gânduri și a fost una dintre puținii care au sărit în apărarea Sânzianei Negru, în mod public. Cântăreața a postat un mesaj de susținere în mediul online și i-a condamnat pe aceia care o judecă pe influenceriță, subliniind că faptele lor și cuvintele jignitoare sunt mai grave decât gestul făcut de câștigătoarea America Express.

În urma scandalului izbucnit în mediul online, Sânziana Negru a ales tăcerea și a preferat să nu reacționeze. Însă, iubitul ei a luat cuvântul, asumându-și integral vina și spunând chiar că aceasta nici măcar nu a știu că el a aruncat produsele la gunoi.

„Fac acest videoclip ca să răspund situației de pe internet cu punga respectivă. Încă de la început vreau să spun că eu am greșit și eu am aruncat acea pungă la gunoi, fără să mă consult cu Sânziana sau fără ca ea șă știe. Deja plecaserăm și eu am deviat un pic și am lăsat punga acolo, deci ea nu are nicio vină și dacă este cineva de învinuit, eu sunt acela. Dați în mine!”, a explicat Ștefan Floroaica.