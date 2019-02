Loredana Chivu a luat foc după ce i s-a furat o poză, modificată și aruncată pe net! Reacția vedetei

Loredana Chivu este un car de nervi zilele acestea! Blondina spune că i s-a furat o poză, prelucrată apoi în fotoshop și făcută publică. Totul cu intenția de a o denigra. Loredana a anunțat că și-a contactat avocatul.

”De câteva zile, circulă în mediul online o poză furată de pe profilele mele, prelucrată în photoshop cu intenția de a mă denigra… multă lume o distribuie și o publică fără să știe care sunt consecințele acestor fapte… mai mult, am tot primit printuri despre alte persone care aduc jigniri grave la adresa mea, menite sa îmi știrbească demnitatea și să mă rănească într-un fel sau altul. Ei bine, dacă ani de zile am ingnorat absolut orice lucru care îmi afecta imaginea sau comentarii jignitoare sau alte mijloace menite doar să îmi facă rău, dragii mei astăzi am hotărât să iau atitudine. Aveți atașate câteva poze în care sunt explicate sancțiunile și consecințele acestor fapte care din fericire nu sunt deloc mici.

Am hotărât să iau atitudine, deoarece prea mulți ani am ignorat în speranța că se vor plictisi sau se vor îndrepta și își vor da seama că nu îți aduce nici un beneficiu să-i faci rău unui om pe care nu-l cunoști sau să-l jignești, să-l invidiezi și să-l dușmănești. Sunt cele mai urâte sentimente pe care le poate nutri o persoană, sentimente care denotă o nefericire totală. Nu mă intereseaza să fiu nici aplaudată, nici invidiată, nici lăudată, nici urâtă. Nu mă interesează ce răutăți aveți voi în suflet. Nu vreau să ajungă la mine, vreau să-mi păstrez inima mea buna și concepțiile mele sănătoase. Nu permit să mă înjosească nimeni! Nu ați contribuit la fericirea mea, la starea mea financiară, nu m-ați ajutat cu nimic în viața asta nici bun, nici rău, așadar nu vă sunt datoare să vă suport eu proasta creștere și frustrările voastre. Trăiți voi cu ele și înecați-vă în noroiul vostru!

Avocații mei vor fi foarte vigilenți și atenți la tot ceea ce publicați jignitor și denigrator la adresa mea! Prostia se plătește. Și se plătește scump! Și să nu cumva să credeți că dacă aveți un cont fals nu sunteți găsiți! Niciodată în viața mea nu am dat mesaje sau comentarii jignitoare, nu invidiez, nu dușmănesc oameni. Evit ce nu îmi place și iau ce e mai bun de la oamenii care mă inspiră! Asta sunt eu și așa o să rămân mereu oricâte răutăți mai inventați la adresa mea! Cu fiecare piatră aruncată spre mine o să-mi construiesc un castel și mai mare! Plin de iubire, binecuvântare și oameni frumoși”, a scris Loredana Chivu pe contul ei de socializare.