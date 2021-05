Loredana Chivu, imaginea care a șocat internetul: „Când am văzut poza asta m-am crucit”

Loredana Chivu a șocat internetul cu o fotografie postată pe contul ei de socializare. Blondina a fost aspru comentată de români pe un grup de Facebook.

Loredana Chivu a postat o poză cu ea din Dubai, în timp ce stă la plajă. În imagine, divei i se vede pielea extrem de arsă de razele soarelui, în special în zona sânilor. Având în vedere că blondina și-a făcut un nou implant de curând, se presupune că nu este deloc recomandat să stea atât mult la soare sau cel puțin trebuie să folosească o cremă cu factor mare de protecție.

VEZI ȘI: Simona Trașcă și Loredana Chivu au îngropat securea războiului. Au petrecut împreună de Paște

„Este arsă în ultimul hal”

Oamenii s-au șocat, curând valuri de comentarii pe un grup de Facebook unde imaginea Loredanei a fost postată.

„Rosie ca focul…Este arsa in ultimul hal iar Lorodana…Acum lasand gluma la o parte, asta este inconștiență…Oare din câte creme la care face reclama, nu o fi găsit și una de protecție solară?

Dacă ei i se pare ok felul în care arata (acum ma refer la arsură), e grav….

Mai presus de aspectul inestetic este durerea…

Ma ustura pielea… doar uitandu-ma. E obsedata de imagine. Face orice sa zica lumea „wow” cand de fapt e „yucks”. Iar caracterul e cel mai jegos.

Cand am vazut poza asta m am crucit. Bronzul ca bronzul, dar, oare, ea nu vede poza inainte sa o posteze? What the fuck. Nimic nu e ok cu ea.

Pe bombele alea de sâni unde pielea mai stă un pic si crapă, este arsă rău…nu.ii este frica ca i se topesc?”, sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe internet.

NU RATA: Loredana Chivu și-a cumpărat un penthouse în zona de lux a Capitalei: ”Mi-a ajutat Dumnezeu”