Loredana Chivu i-a transmis un mesaj acid fostului iubit: „Caracter zero, amenințări cu bătaia”

Rănile din sufletul Loredanei Chivu provocate de fostul logodnic se vindecă extrem de greu. Blondina nu se sfiește să arate asta în public. Recent, ea a făcut o postare în care a dezvăluit câteva aspecte din și despre relația pe care a avut-o cu Mihai Colesnicov.

Mesajul acid la adresa fostului iubit, vine la câteva zile bune după ce în presă a apărut o ceartă puternică pe care cei doi au avut-o într-o parcare, după tentativa de suicid a Loredanei Chivu, dar și după ce s-a aflat că aceasta a fost înșelată de cel care trebuia să o ducă în fața altarului.

„Îmi este ruşine să îmi asum relaţia pe care tocmai am încheiat-o… am vrut să ţin totul pentru mine până în această seară cand au început jigniri şi ameninţări cu bătaia… vă rog din suflet nu mă mai asociaţi cu acest golan, care nu vrea decât să pară ce nu e. Îmi este ruşine de mine că am iubit un asemenea om cu un asemenea caracter! I-a plăcut să-și scoată «vagaboanta» la film pe banii mei, în timp ce eu eram plecată la muncă, iar să mă jignească în fel şi chip, să fiu amenintată… a fost bună reclamă de băiat bun, e mai nasol când dăm cărţile pe faţă! Caracter zero… am obosit să mă lupt cu răutatea lui şi am obosit să îl fac să pară ce nu e!”, a scris Loredana Chivu pe o rețea de socializare.

Loredana Chivu este fostă asistentă TV

Loredana Chivu (28 de ani) se ocupă cu modellingul, iar, în urmă cu câțiva ani, făcea echipă cu Ana Maria Mocanu, la emisiunea moderată de Dan Capatos.