Loredana Groza, clipul cu care și-a șocat fanii. Cum s-a lăsat filmată vedeta

Loredana Groza este din nou în centrul atenției, la fiecare apariție jurata X factor uimind audiența, fie că este vorba despre evenimente, concerte sau emisiuni sau fotografii pe conturile de socializare, artista are grijă să arate mereu impecabil și abordează ținute, de multe ori, extravagante.

Recent, artista a publicat pe pagina sa de socializare un videoclip în care dansa la bară, iar ținuta pe care a abordat-o era una extrem de provocatoare! Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, mai ales că nimeni nu se aștepta la un asemenea clip. A făcut furori și s-a bucurat de numeroase complimente de la cei care o îndrăgesc, însă totodată vedeta s-a confruntat și cu numeroase comentarii care au dezabrobat gestul său!

Care esre secretul frumuseții Loredanei Groza

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a mărturisit artista, în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!.

