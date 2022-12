Loredana Groza, secretele unei siluete de invidiat! Cum reușește artista să se mențină în formă la 52 de ani

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta se află pe scena muzicală de ani de zilei și mereu a afișat în fața publicului o ținută impecabilă. La 52 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari, însă nu fără efort. Loredana Groza a vorbit despre dieta ei și a împărtășit câteva dintre secretele ce o mențin în formă.

Loredana Groza are o siluetă de invidiat pe care a obținut-o și o întreține cu multă muncă. Blondina este extrem de atentă la dieta ei și nu uită nici de mișcarea fizică. Performanțele cer sacrificii, iar cântăreața a înțeles acest lucru. Pentru a ține kilogramele sub control, vedeta a renunțat la plăcerile culinare și a adoptat un stil de viață riguros și disciplinat.

Mai exact, pentru a avea o siluetă de invidiat, Loredana Groza spune pas mâncărurilor de tip fast-food, patiseriilor și dulciurilor. Meniul ei este unul simplu și se bazează pe fructe și legume, seara și dimineața. Iar peștele și carnea slabă le consumă mereu la prânz.

„Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect. Nu merg des la cosmetică, nu-mi permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă.”, a declarat Loredana Groza.

(CITEȘTE ȘI: LOREDANA GROZA LE-A DAT PALPITAȚII CARDIACILOR! S-A POZAT CU SÂNII PE JUMĂTATE DEZGOLIȚI, ÎNTR-O ȚINUTĂ SUPER HOT)

„În fiecare zi fac sport”

Pe lângă poftele culinare pe care le înfrânge cu succes, Loredana Groza își menține silueta și cu ajutorul sportului. Vedeta este extrem de activă și nu există nicio zi în care să sară peste antrenamente. Chiar și atunci când este plecată, cântăreața nu uită de mișcare fizică și are cu ea echipamentele necesare pentru a improviza un mic antrenament.

„Din păcate, am renunțat și la înghețată de peste 20 de ani, la pizza, la paste, la pâine, chiar dacă pâinea este mâncarea mea favorită, când cineva mă întreabă. În altă viață, poate că o să îmi doresc să am un asemenea metabolism în care să mănânc doar pâine și să nu am nicio problemă, să nu trebuiască să merg la sală.

În fiecare zi fac sport, dacă sunt plecată am cu mine ustensilele de făcut sport în cameră. Ori alerg, ori merg, fac activități fizice pentru că trebuie să pui sângele în mișcare, trebuie să pui mușchii în mișcare, nu doar mușchii minții sau ai gâtului. Trebuie să fie totul o armonie în viață. Trebuie să te împaci cu oamenii cu care, să spunem că, nu te înțeleg sau nu te înțeleg. Să îi înțelegi, să fii înțelept, să fii, asta este. Eu nu sunt, dar sunt pe drumul cel bun.”, declara Loredana Groza.

(VEZI ȘI: LA SOARE TE POȚI UITA, DAR LA MAȘINA EI, BA! CE BIJUTERIE PE 4 ROȚI CONDUCE LOREDANA GROZA)