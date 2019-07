Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 14 iulie 2019. Report de aproape 3 mil. de € la Joker

Astăzi, 14 iulie 2019 au loc noi noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar cei care și-au pus deja câte un bilet așteaptă cu nerăbdare să afle numerele norocoase. În timp ce unii dintre jucători pun de ani de zile aceleași numere, alții le schimbă de fiecare dată sau lasă calculatorul din agenție să aleagă pentru ei. Azi, la Joker este un report de aproape 3 milioase de €.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,93 milioane lei (peste 831.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,55 milioane lei (aprox. 539.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12 milioane lei (peste 2,55 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 474.000 lei (peste 100.000 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 374.000 lei (peste 79.100 euro).

La Loto 5/40, se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 261.700 lei (peste 55.200 euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 79.000 lei (peste 16.800 euro).

Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 14 iulie 2019

