Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de duminică, 23 iunie 2019

Duminica, 23 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 11.637 castiguri, in valoare totala de 576.013,86 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,95 milioane lei (aprox. 414.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,56 milioane lei (peste 543.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11 milioane lei (peste 2,33 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 249.000 lei (peste 52.700 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 273.300 lei (peste 57.800 euro).

La Loto 5/40, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 66.000 lei (aprox. 14.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 354.000 lei (aprox. 75.000 euro).