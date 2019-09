Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 12 septembrie 2019

Joi, 12 septembrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica – 8 septembrie 2019 – s-au inregistrat 20.816 castiguri, in valoare totala de 1.358.440,33 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,13 milioane lei (aproximativ 1,3 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 918.000 lei (aproximativ 194.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,50 milioane lei (peste 3,27 milioane euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 223.300 lei (peste 47.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 50.300 de lei (peste 10.600 de euro).

Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 12 septembrie 2019

Loto 6/49:



Noroc:



Loto 5/40:

Super Noroc:



Joker:



Noroc Plus: