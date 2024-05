Loulou a spart topurile muzicale! Logodnica lui Luis Lazarus a lansat o piesă cu Diana Șoșoacă protagonistă

Loulou a spart topurile muzicale! Logodnica lui Luis Lazarus și-a lăsat fanii mască, după ce a lansat o nouă piesă cu Diana Șoșoacă protagonistă. Cântăreața s-a pus pe treabă și a filmat un videoclip de zile mari, alături de o echipă de „amazoane”. Artista a lucrat enorm la noul proiect, iar politiciana s-a arătat încântată de ideea vedetei. Mai mult decât atât, șefa Partidului SOS și-a făcut apariția pe „cai mari” în clipul muzical. La propriu! Melodia Andreei a stârnit deja vâlvă în mediul online, însă majoritatea reacțiilor sunt pozitive!

Denisa Șoșoacă are un motiv în plus de bucurie, după ce Loulou a lansat o piesă bombă intitulată „Vine Șoșoacă”. Politiciana este protagonistă în melodia momentului, care a devenit virală pe rețelele de socializare, în special pe TikTok. Iubita lui Luis Lazarus a rupt topurile muzicale cu versurile care au legătură cu politica românească.

Concret, cele trei strofe aduc în prim-plan parlamentarii analfabeți, plagiatorii ori primarii care iau șpagă. Este și asta o realitate a zilelor noastre, pe care logodnica jurnalistului a ținut s-o aducă în fața românilor prin muzică. Oamenii au reacționat pozitiv în mediul online, căci piesa sună bine, are nerv, versurile au un mesaj direct, iar Loulou are o apariție de milioane. Tânăra și-a luat echipa de „amazoane” și s-au transformat din dive sexy în activiste civice. Și-au luat haine asemănătoare celor de armată, iar cireașa de pe tort a fost chiar apariția senatoarei.

Diana Șoșoacă apare pe un cal, la finalul piesei, când are și un mesaj clar pentru români. “Până aici! Nu se mai poate! E destul!”, spune șefa Partidului SOS.

Diana Șoșoacă a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei pe cai mari

Comentariile pozitive sunt numeroase. Se pare că fanii artistei au primit bine această piesă, care s-a viralizat imediat pe TikTok. Melodia vine ca o surpriză neașteptată în campania electorală a politicienilor de la noi. Diana Șoșoacă i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei.

Biroul Electoral i-a admis candidatura fix în ultima zi în care mai avea dreptul s-o depună. Senatoarea are planuri mari pentru București, în cazul în care va fi aleasă pentru scaunul de primar. Diana Șoșoacă va candida din partea SOS România. Senatoarea este și cap de listă a partidului pe care-l conduce la europarlamentare.