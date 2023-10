Lovitura dată de Andreea Moldovan, fosta casnică de la MasterChef: „Mi-am promis să nu plâng, dar nu mă pot abține”

Andreea Moldovan a devenit cunoscută publicului odată cu participarea, în 2012, la MasterChef. După succesul venit în urma prezenței ei în show-ul culinar de la Pro TV, tânăra a ajuns să ia parte la un alt proiect de televiziune: Sunt celebru, scoate-mă de aici! A câștigat o comunitate numeroasă de oameni, care au urmărit-o pe vremea când aceasta avea diverse apariții TV. De multă vreme însă, nu s-a mai știut nimic despre ea, căci s-a retras treptat din lumina reflectoarelor. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta „casnică”?

Andreea Moldovan, fosta „casnică” de la MasterChef, s-a retras de multă vreme din lumina reflectoarelor și s-a axat pe cariera ei. A renunțat la aparițiile TV, după ce a devenit celebră în urma participării, în 2012, la show-ul culinar de la Pro TV. Telespectatorii au urmărit-o și într-o altă aventură, în competiția Sunt celebră, scoate-mă de aici! A mai apărut și-n diverse ediții ale emisiunii Chefi la Cuțite, de la Antena 1, în special în finalele unor sezoane. După succesul ei pe sticlă, Andreea a preferat să-și vadă de viață și să se preocupe de planurile ei de viitor. Zis și făcut!

Andreea Moldovan, afaceristă de succes

Andreea Moldovan și-a deschis două cofetării în Capitală, urmându-și astfel visul. Este antreprenoare de mai bine de 10 ani, după ce o perioadă lungă a lucrat prin diverse restaurante. Primii bani i-a câștigat de la vârsta de 14 ani. A avut mereu o pasiune pentru gătit și s-a gândit să-și dezvolte și o afacere în acest sens. Totul îi merge ca pe roate acum, chiar dacă la început drumul a fost anevoios.

„Am zis că nu plâng deloc la acest podcast, pentru că sunt puternică și cu toate țiglele pe casă (acum) și că pot să vorbesc despre ce iubesc să fac, fără lacrimi în ochi. Dar sunt lacrimi de fericire.

Doar eu știu cum am ajuns aici, de cât am muncit, cât de greu mi-a fost uneori, chiar foarte greu și nu m-am plâns atunci. Doar am plâns de fericire acum. Că sunt aici acum, în punctul acesta al vieții mele și că am realizat atâtea. Și da, oricât de puternice părem, energia feminină iese la suprafață și ne arată așa cum suntem de fapt: empate și vulnerabile”, este mesajul postat de brunetă, în mediul online, după ce a luat parte la un podcast.