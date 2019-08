Lovitură de teatru în cazul crimelor in Caracal. Adevărul despre Gheorghe Dincă a ieșit la iveală

Criminaliștii încearcă, în fiecare zi, să descopere noi indicii care să ofere o imagine completă a activității criminale desfășurate de Gheorghe Dincă, cel supranumit ”Monstrul din Caracal”. Din păcate, în ultimele zile nu au fost obținute probe concludente sau acesta nu au fost făcute, încă, publice.

Totuși, apar unele informații noi în cazul ”Caracal”, iar un martor cu identitate protejată a făcut dezvăluiri uluitoare. Acesta a spus că i-ar fi vândut un telefon criminalului din Caracal, iar concluzia la care a ajuns, ulterior, este halucinantă. Gheorghe Dincă ar fi fost monitorizat, mai multă vreme, bărbatul dându-și seama de asta după ce a fost invitat la poliție pentru a identifica o anumită persoană. I s-au prezentat mai multe fotografii, iar după ce cazul ”Caracal” a izbucnit și-a adus aminte că într-una dintre acele fotografii pe care le-a văzut era chiar Gheorghe Dincă.

”Lumea care vine să își procure un telefon pune mâna. Neșansa mea și nenorocul meu a fost că acel individ, deși nu rețin, să pună mâna pe acel telefon în care aveam cartela mea introdusă. Mi-am scos cartela și ar fi cumpărat telefonul acela de la mine. La DIICOT am fost chemat cu două săptămâni înainte să apară Dincă la știri. M-au întrebat domnii de la DIICOT, că a apărut numărul meu de telefon. Mi-a arătat și poză cu telefonul, dar nu îmi aduceam aminte. Am plecat acasă. La o săptămână după, iar au venit, iar m-au chemat la poliție! În 22 august am fost chemat la București, am făcut aceleași declarații”, a declarat martorul, conform antena3.ro.

”Mi-am dat seama că Dincă apărea acolo”

Martorul mărturisește că abia după ce l-a văzut pe Gheorghe Dincă la televizor și-a dat seama de ce a fost chemat la DIICOT.

”Când a apărut la știri am realizat de ce am fost chemat la DIICOT. Am avut telefonul ascultat în perioada decembrie, ianuarie, februarie. Am înteles abia atunci de ce s-a întâmplat asta. Nu mi s-a dat nicio explicație și de ce să mint, nici nu am cerut. Mi-au arătat o fotografie cu Dincă atunci când am fost chemat. Asta cu două săptămâni înainte de răpirea Alexandrei. Mi s-a dat niște fotografii cu 6-8 persoane, să recunosc pe acolo de cineva. Nu am recunoscut pe nimeni. Realizând acum, după situațiile care văd la televizor și pozele mi-am dat seama că Dincă apărea acolo”, a mai spus martorul, conform sursei precizate mai sus.