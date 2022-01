Lovitură grea pentu Margherita din Clejani! Vedeta ar putea ajunge în pușcărie dacă nu plătește amenda de 16.000 de lei

Lovitură grea pentru Margherita de la Clejani. Procurorii vor să o bage în pușcărie pe fata Clejanilor.

Anul 2022 pare să vină cu vești proaste pentru Margherita. La un an de când a produs un accident rutier și depistată pozitiv cu aparatul DrugTest, ceea ce confirma prezența unor substanțe interzise, fata Clejanilor și-a aflat sentinț: a primit o amendă uriașă și permisul suspendat pentru un an, decizia nefiind definitivă.

Parchetul consideră că pedeapsa primită este prea mică

Margherita de la Clejani pare să fie urmărită de ghinion. La un an de când a produs un accident rutier, artista a primit o amendă consistentă şi nu mai are dreptul să conducă timp de un an, decizia nefiind, însă, definitivă. 16.000 de lei va trebui să plătească fata Clejanilor. Vedeta a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ, însă nu și cel efectuată cu aparatul DrugTest. Ulterior, Margherita a fost condusă la INML, unde i s-au recoltat probe biologice, care au confirmat prezența în organism a unor substanțe interzise:

„Condamnă pe inculpata MANOLE Myriam-Margareta la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 lei, calculată prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă, cu suma de 80 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe (fapta din 23.05.2020). Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Dispune obligarea inculpatei la plata sumei de 2.675,65 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 2.375,65 lei aferentă urmăririi penale, suma de 100 lei aferentă fazei de cameră preliminare și suma de 200 lei aferentă fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatei şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.11.2021”, a fost decizia instanței. Însă procurorii nu au fost mulțumiți de pedeapsa primită de șoferița drogată, așa că au cerut o pedeapsă mai aspră.

Prin urmare, fiind la prima condamnare, Margherita s-a ales doar cu o amendă penală de 16.000 de lei, după ce a condus sub influența drăgurilor. În cazul în care aceasta nu va fi achitată, se va transforma în 200 de zile de pușcărie și ar putea petrece ”o vacanță” de neuitat la Penitenciarul Târgșor, potrivit Spynews.ro

