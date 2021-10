Magazinul Margheritei de la Clejani a fost vandalizat. Tânăra este în stare de șoc: ”Cum să mi se întâmple mie una ca asta?”

Margherita de la Clejani a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a mers la magazinul pe care îl deține pe Calea Victoriei. Locația a fost vandalizată, iar tânăra este în stare de șoc.

În weekend, magazinul de haine pe care Margherita de la Clejani îl deține în centrul Bucureștiului a fost vandalizat. Pe geamurile locației au fost pictate mai multe graffiti. După șocul avut, fiica Clejanilor a încercat să curețe geamurile însă totul a fost în zadar.

Margherita de la Clejani a fost extrem de supărată din cauza situației și susține că nu a făcut rău nimănui, ca să merite o astfel de răzbunare din partea cuiva. (CITEȘTE ȘI: MARGHERITA DE LA CLEJANI A RĂSPUNS CELOR MAI INCOMODE ÎNTREBĂRI. FULGY A PUBLICAT TOTUL PE REŢELELE DE SOCIALIZARE)

”Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, le-a mărturisit fiica Clejanilor fanilor de pe Instagram.

Margherita de la Clejani s-a reprofilat

Pandemia de coronavirus i-a afectat pe artiștii din industria muzicală. Margherita de la Clejani nu a mai susținut concerte și nici nu a putut fi prezentă la anumite evenimente private, așa cum obișnuia în urmă cu câteva luni.

Așa că… artista s-a reprofilat! Margherita și-a găsit o nouă pasiune și s-a orientat spre industria modei: ”Muzica rămâne un hobby pentru mine, dar la evenimente, petreceri și chestii de genul nu voi mai participa pentru că nu mă mai reprezintă asta acum. Eu acum sunt focusată pe fashion, design și stilism, sunt consultant fashion pentru bărbați, am făcut niște cursuri foarte interesante și acum mă focusez foarte mult pe această parte.

Am încredere deplină în ce sunt, în ce pot și în ce am. Eu fac mereu ceea ce este benefic pentru mine și ce mă face fericită, de aceea petrec foarte mult timp în atelier”, a declarat Margherita de la Clejani pentru a1.ro.

Puțini sunt cei care știu că… Margherita de la Clejani a absolvit o facultate particulară. S-a specializat în… jurnalism la Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Hyperion din București. Nu a obținut note foarte mari, nici foarte mici, însă… nu a profesat niciodată până acum în domeniu. (VEZI ȘI: VIORICA DE LA CLEJANI, IMAGINE EMOȚIONANTĂ CU FIICA EI DE ZIUA SA DE NAȘTERE. CUM ARĂTA MARGHERITA LA DOAR CÂȚIVA ANIȘORI)