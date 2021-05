Lovitură în gruparea interlopă: Vali Nebunu și nevasta, condamnați la închisoare cu executare

Fratele lui Mircea Nebunu, Vali Nebunu, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, iar soția acestuia, Doina Băluș, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare. Decizia nu este definitivă.

După ce Mircea Băluș, zis Nebunu, a primit un an și o lună, în regim de detenție, fratele acestuia, Vali Nebunu, a fost condamnat la aproape cinci ani, cu executare, scrie Spynews.ro.

Vali Nebunu și nevasta lui au fost judecați pentru trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei. Judecătorii din Arad au decis ca șeful grupării Sportivilor să execute aproape cinci ani de pușcărie, iar soția sa a primit doi ani, cu suspendare.

„Condamnă pe inculpata Băluş (fostă Derviş) Doina, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 3 ani. (…)

Condamnă pe inculpatul Perva Dănut, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de migranţi. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Perva Dănuţ, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 1 an, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 4 ani. (…)

Condamnă pe inculpatul Iliţoiu Marius Bogdan, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru complicitate la infracţiunea de trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă asimilată cu ţigări. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Iliţoiu Marius Bogdan, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 1 an şi 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare. (…)

Condamnă pe inculpatul Bodea Iosif Nicodim, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru infracţiunea de trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Bodea Iosif Nicodim, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 4 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 4 ani.

Condamnă pe inculpatul Băluş Valentin Eugen, la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată şi în stare de recidivă. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de migranţi, în stare de recidivă. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Băluş Valentin Eugen, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 6 luni, la care se adaugă un spor de pedeapsă de 1 an şi 2 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 de ore, din 05.12.2019 ora 02,50, până la 06.12.2019, ora 02,50”, au decis judecătorii.

Mircea Nebunu, condamnat la un an de închisoare cu executare

Sentința, care nu este definitivă, vine la scurt timp după ce fratele lui Vali, Mircea Nebunu, a fost condamnat la un an și o lună, cu executare. „Aplică inculpatului pedeapsa ceea mai grea la care se va adăuga un spor obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, urmând ca inculpatul BĂLUŞ MIRCEA EMIL (foto sus) să execute pedeapsa finală de 1 an şi 1 lună închisoare, în regim de detenție. (…) Dispune confiscarea permisului de conducere model Ucraina seria BXT580127, contrafăcut (fals total) ridicat de la inculpatul Băluş Mircea Emil, pe bază de dovadă, completat cu datele de identificare ale inculpatului şi având aplicată fotografia sa, în vederea desfiinţării. Obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Constată faptul că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 06.05.2021”, au decis magistrații din Arad.