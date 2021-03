Fratele lui Mircea Nebunu a făcut copil cu o femeie măritată. Vali s-a judecat pentru a fi trecut ca tată în acte

Vali Nebunu se iubește de câțiva ani cu o femeie măritată. Fratele controversatului Mircea Nebunu s-a judecat pentru a putea fi trecut în acte ca tată al fetiței sale.

Vali Nebunu a început o relație cu Doina din Constanța, patroana unui salon de înfrumusețare de pe litoral, în urmă cu aproximativ 10 ani. Timp în care femeia era măritată cu un cetățean turc. Cei doi au mai au un copil împreună, însă problemele au apărut la nașterea fiicei lor, în 2016. Fata interlopului din Clanul Sportivilor a fost trecută pe numele turcului cu care femeia era măritată, motiv pentru care, acesta a deschis un process de recunoaștere a fiicei sale.

În 2011, Doina a ajuns vedetă în presa locală după ce l-a acuzat pe fostul director adjunct al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța că i-a făcut avansuri sexuale explicite.

Doina și Vali s-au căsătorit, iar la doar câteva săptămâni după nuntă, Doina a cerut instanței să constate că Vali este tatăl biologic al fetiței care acum are 4 ani și jumătate. Procesul s-a finalizat în ultimele zile ale anului 2020 cu modificarea din certificatul de naștere a numelui tatălui.

A devenit tată în acte

”Admite cererea. Constată că pârâtul D. E.

nu este tatăl minorei D. S.-V., născută la data ………în București, a cărui naştere a fost înregistrată în Registrul de stare civilă al Primăriei Sectorului 1 sub nr. xxx/xx.09.2016. Constata ca pârâtul B. V.-E. este tatăl biologic al minorei D.S.-V., născută la data de…….. în București, a cărui naştere a fost înregistrată în Registrul de stare civilă al Primăriei Sectorului 1 sub nr. xxx/xx.09.2016. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în actul de stare civilă al minorei D. S.-V., născută la data………, respectiv radierea numelui D. E. de la rubrica „tatăl” din actul de naştere al minorului şi trecerea numelui B. V.-E. la rubrica „tatăl”. Dispune ca pe viitor copilul să poarte numele B. Dispune exercitarea in comun a autorităţii părintești faţă de minoră de către părinţii acesteia B. D. şi B. V.-E., care îşi vor îndeplini în natură obligația de întreținere. Dispune ca Serviciul de stare civilă al Primăriei Sectorului 1, să facă cuvenitele menţiuni in actele de stare civilă. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Dispune comunicarea hotărârii judecătoreşti, după rămânerea definitivă, la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare pe actul de naştere al minorei şi eliberării certificatului de naştere”, se arată în decizia judecătorilor.

Deși hotărârea nu a fost una finală, ea nu a fost atacată de nici unul din pârâți (cei doi ”tați”) în decurs de 30 de zile, drept urmare a rămas definitivă.

