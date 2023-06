Lucia Olaru Nenati, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbit despre una dintre pasiunile mai puțin cunoscute ale lui Mihai Eminescu: cântatul! De altfel, scriitoarea i-a găsit și înregistrat piesele, străbătând cu ele lumea. În aceeași măsură, pentru a putea vizualiza discuția integrală dintre Lucia Olaru Nenat și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Lucia Olaru Nenati i-a transmis, dincolo de moarte, un mesaj lui Mihai Eminescu. Aceasta, printre altele, a ținut să menționeze că dorul de poet o apasă, dar și că nu va renunța în veci să-i comunice și să se simtă, sufletește, aproape de el.

„Am descoperit că Mihai Eminescu a și cântat „

Lucia Olaru Nenati: Împreună cu domnul Ioan Cobâlă, el m-a ajutat după ce l-am bătut la cap, am descoperit că Eminescu a și cântat și, știind treaba asta, am încercat să găsesc cum a cântat și ce a făcut, dar să văd și care au fost cântecele pe care le cânta Eminescu și le-am găsit și le-am înregistrat. Cu ele am ajuns, am străbătut lumea, și în Germania, la New York a fost o premieră de nu pot să vă spun.

Adrian Artene: Putem afirma faptul că Mihai Eminescu a cântat la New York.

Lucia Olaru Nenati: Da, da. Și am avut curajul să interpretez și eu și am fost invitați acasă la soția lui Marin Preda, care era la New York, și a fost atât de încântată Aurora Cornu…

Adrian Artene: Ați avut o relație apropiată cu regretatul Marin Preda.

Lucia Olaru Nenati: Da, fiind în facultate m-a interesat scrisul lui și am vrut să fac o lucrare universitară dedicată lui și am venit până la București. A fost atât de încântat să devină el subiect de cercetare într-o Universitate, la Iași, mi-a răspuns cu toată simpatia și peste nu mult timp am fost invitată să stau o vreme la Mogoșoaia.

Adrian Artene: Dacă ați avea acum un dialog, ce i-ați spune lui Mihai Eminescu?

Lucia Olaru Nenati: Dragule, dacă ai ști ce dor îmi e de tine… Toată viața te-am căutat și nu mi s-a părut că mi-ai răspuns cum aș dori eu. Mereu te voi căuta, că poate am să găsesc răspunsul acela profund, dar niciodată, niciodată, cât voi trăi, nu voi renunța să vorbesc cu tine și să mă simt cel mai aproape de sufletul tău!

