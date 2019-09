Lucian Mândruță, mesaj ULUITOR după ce Cumpănașu a făcut anunțul: ”Capre cu voce de berbec…” Și Dani Mocanu joacă un rol în textul jurnalistului

Lucian Mândruță a transmis autorităților un mesaj extreme de dur și ”colorat”, după ultimele dezvăluiri despre Alexandru Cumpănașu, cel care s-a înscris în cursa pentru președinție.

„Iti dai seama de impostura, de prostia, de lipsa completa de instructie dintr-o zona a statului roman cand afli ca unul care in mod evident nu fusese la nicio scoala relevanta a reusit sa predea la vreo 2-3 de institutii de „inalte studii”.

Dar cui a predat acolo? Cine sunt beneficiarii? Sa va fac o lista, bai ticalosilor, sa vad daca va recunoasteti vreunul!

Da, voi. Idioti pomposi. Capre cu voce de berbec. Coropisnite oarbe cu licenta de pilot de avion. Smecheri cu parfum de dama, cum ar spune amicul vostru care va canta la chiolhane Dani Mocanu.

Sunteti o flegma pe obrazul patriei. Si v-ati cocotat acolo din cur, intr-o lume in care gravitatia a luat-o razna si in care scarnavia nu mai ajunge la vidanja, ci in fruntea mesei.

Sunteti o suma de transpiratii de sub bratul mortului, o colectie de guri care miros a minciuna in putrefactie, sunteti un banc de ochi de pește care se invart ca masina de spalat in cautarea banului altuia.

Va stiu. Sunteti niste baieti tunsi pana la un milimetru sub circumvolutiune. Imbracati cu staif pana la ultimul detaliu care striga „nu stiu nimic, dar am puterea sa fac tot!”

Sunteti rusinea Romaniei, insa biata de ea nu poate sa intre in pamant. Ca e pamantul vostru, luat cu banii tradarii viitorului nostru. Tradarea cu mana pe Biblie si pe sortuletzul – stiti voi care – ala din care va faceti fata de masa pe care bagati in voi contracte si conturi.

Voi faceti cercetare cand nu stiti sa dati macar un google. Voi faceti siguranta nationala cand va sperie sa mergeti pe o strada intunecata fara sofer si bodyguard. Voi faceti planuri, cand nici macar nu stiti cati trebuie sa va strangeti sa schimbati un bec!

Voi sunteti gandacii de Colorado care rod fiecare frunza care mai da din neamul asta obosit sa va mai scuture!

Voi sunteti gusa care-a crescut sub portretul Romaniei libere de la 1848!

Voi sunteti camasa murdara de toate compromisurile pe care tara e obligata s-o imbrace la toate sarbatorile! Voi sunteti cei la care dau onorul soldatii, cand ar trebui sa va scuipe!

Voi sunteti elevii unuia cu scoala vietii.

Ce ironie ca singurul lucru pe care il stiti e sa fiti groparii Romaniei!”, a scris, pe pagina de socializare, jurnalistul Lucian Mândruță.