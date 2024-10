Lucian Mîndruță e ‘fiert’ pe Tzancă Uraganu: „Nu s-a ținut de cuvânt”

Jurnalistul Lucian Mîndruță a discutat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre o inițiativă inedită pe care a avut-o în timpul campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Iată ce a pățit acesta chiar cu manelistul Tzancă Uraganu!

Mîndruță a dezvăluit că a încercat să colaboreze cu unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România, Tzancă Uraganu, în scopul realizării unei melodii care să promoveze vaccinarea în rândul publicului larg. Însă, ideea sa nu a mai putut fi pusă în practică pentru că manelistul nu a mai răspuns.

Ideea lui Mîndruță a fost de a folosi popularitatea uriașă a artistului pentru a ajunge la un segment important al populației, pe care mesajele oficiale de sănătate publică nu reușiseră să-l convingă. Jurnalistul a relatat că l-a contactat pe Tzancă Uraganu pentru a propune o colaborare muzicală ce ar fi urmat să fie o manea dedicată vaccinării, menită să atragă atenția asupra importanței imunizării împotriva virusului. Cu toate acestea, deși inițial părea o oportunitate promițătoare, colaborarea nu s-a concretizat.

Mîndruță a explicat că, după ce a așteptat o perioadă răspunsul din partea manelistului, a înțeles că proiectul nu va avea loc. El a sugerat că Tzancă Uraganu ar fi fost probabil descurajat de faptul că publicul său nu ar fi reacționat favorabil la o asemenea inițiativă.

„Tzancă Uraganu nu s-a ținut de cuvânt. Mi-a dat și un mesaj pe whatsapp, un video

în care el şi tovarășii lui se gândeau să facă maneaua, a trecut o săptămână, au trecut două şi Tzancă Uraganu și maneaua ia-le de unde nu-s.

După aceea am înțeles, de fapt. Tzancă Uraganu e un mai bun marketar decât mine. El a înţeles că publicul lui, sub nicio formă, nu se va vaccina vreodată, ba chiar va reacţiona negativ la orice îndemn de a se vaccina. Și atunci nu a făcut maneaua ca să nu îşi contrazică publicul, să și-l antagonizeze. Drept dovadă, nu s-a lăsat ademenit de mine. Cu regret, nu am avut manea la campania de vaccinare. Eu nu ascult manele şi folclor, nu sunt în universul meu.

Aş vrea ca oamenii să dea manelele mai încet lângă mine, dacă s-ar putea.”, a declarat Lucian Mîndruță, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.