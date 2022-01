Lucian Viziru pare să fi trecut peste problemele de sănătate care nu i-au dat pace în ultima perioadă. Poate și pentru a fi mai atent cu acest aspect, actorul preferă să opteze pentru orice altă modalitate de transport decât mașina. Pare să-i ofere același exemplu și copilului său. CANCAN.RO are imagini exclusive!

La finalul anului 2021, Lucian Viziru acuza dureri în piept și ajungea sub supraveghere medicală! Stătea câteva zile internat, timp în care medicii îi făceau analize peste analize, pentru ca, într-un final, să se pronunțe. Actorul trebuie să aibă mai multă grijă de el și sănătatea sa. Și pare că asta face!

Lucian Viziru apelează la trotinetă pentru a se deplasa pe străzile din Capitală, în loc să se urce la volan și să petreacă mai multe minute pe scaunul autoturismului.

Actorul a făcut slalom printre mașini cu trotineta

Zilele trecute, Lucian Viziru a mers după fiul său, la școală, dar nu cu mașina, așa cum poate ar fi fost de așteptat. Trotineta a fost alegerea actorului, chiar dacă temperatura din termometre nu a fost chiar prietenoasă. Paparazzii CANCAN.RO au imortalizat momentul, iată imaginile!

Îmbrăcat lejer, cu mască de protecție și foarte atent la ceilalți participanți la trafic, artistul s-a îndreptat către unitatea de învățământ la care studiază fiul său. Ajuns acolo, l-a preluat pe băiatul în vârstă de 11 ani, i-a luat ghiozdanul și s-au urcat amândoi pe trotinetă. Trotuarul s-a dovedit a fi mult mai lejer în comparație cu partea carosabilă, astfel că au ajuns acasă mult mai repede.

Nu știm dacă decizia de a se deplasa pe trotinetă vine în urma recomandărilor făcute de medici sau e una dintre modalitățile de plimbare preferate ale actorului. Cert este că nici măcar temperaturile joase nu-l fac să renunțe la această plăcere.

Lucian Viziru a fost internat în spital

Lucian Viziru a ajuns, de urgență, la spital, după ce a început să se simtă foarte rău în noaptea dintre ani. Fratele lui Augustin Viziru a simțit o durere în piept și a mers la doctor, cu gândul că ar fi putut face un infarct. În emisiunea ”La Măruță” de la Pro TV, Lucian Viziru a povestit prin ce a trecut.

”Am avut dureri în capul pieptului. M-am culcat, m-am ridicat. Apoi au început dureri puternice în capul pieptului. Durerea se ducea undeva pe braț, în stânga jos. Ulterior, am aflat că ăsta este semn de infarct. M-am dus la Urgențe, unde am fost tratat foarte bine.

În momentul în care niște enzime au ieșit pozitive, am zis că e groasă. La spital au început atacurile de panică. Eu sunt și mai panicos din fire. În a treia noapte am dormit foarte greu. Mi-era frică să adorm. Înainte de Sărbători am mâncat ca porcul, am băut ca porcul. Stresul cu mutatul din Germania în România nu a fost ușor”, a spus Lucian Viziru.

Lucian Viziru: ”Nu știu nici eu care este verdictul”

Mai mult decât atât, Lucian nu știe, cu exactitate, care este verdictul medicilor: ”Nu știu nici eu care este verdictul. Se poate să fi fost infarct, o miocardită, o angină vaso-spasmo… ceva acolo. Acum am tratament. Inima mea arată bine. M-au ținut sub supraveghere. Mi-au făcut ecografii, m-au înțepat peste tot. S-au ocupat oamenii foarte bine. Mi-au zis că trebuie să am grijă ce beau, ce mănânc”.

