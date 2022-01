Dezvăluirile făcute de Lucian Viziru, la TV, după ce a stat internat în spital. A fost suspect de infarct: ”Nu știu nici eu care este verdictul”

Lucian Viziru a vorbit în cadrul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, despre problemele de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap în ultima perioadă. Bărbatul a fost internat în spital, iar Revelionul l-a petrecut departe de cei dragi.

Lucian Viziru a ajuns, de urgență, la spital, după ce a început să se simtă foarte rău în noaptea dintre ani. Fratele lui Augustin Viziru a simțit o durere în piept și a mers la doctor, cu gândul că ar fi putut face un infarct. În cadrul emisiunii ”La Măruță” de la Pro TV, Lucian Viziru a povestit prin ce a trecut.

”Am avut dureri în capul pieptului. M-am culcat, m-am ridicat. Apoi au început dureri puternice în capul pieptului. Durerea se ducea undeva pe braț, în stânga jos. Ulterior, am aflat că ăsta este semn de infarct. M-am dus la Urgențe, unde am fost tratat foarte bine. În momentul în care niște enzime au ieșit pozitive, am zis că e groasă. La spital au început atacurile de panică. Eu sunt și mai panicos din fire. În a treia noapte am dormit foarte greu. Mi-era frică să adorm. Înainte de Sărbători am mâncat ca porcul, am băut ca porcul. Stresul cu mutatul din Germania în România nu a fost ușor”, a spus Lucian Viziru.

Lucian Viziru: ”Nu știu nici eu care este verdictul”

Mai mult decât atât, bărbatul nu știe, cu exactitate, care este verdictul medicilor: ”Nu știu nici eu care este verdictul. Se poate să fi fost infarct, o miocardită, o angină vaso-spasmo… ceva acolo. Acum am tratament. Inima mea arată bine. M-au ținut sub supraveghere. Mi-au făcut ecografii, m-au înțepat peste tot. S-au ocupat oamenii foarte bine. Mi-au zis că trebuie să am grijă ce beau, ce mănânc”.

Vezi și LUCIAN VIZIRU ARE PLANURI MARI DUPĂ ÎNTOARCEREA ÎN ROMÂNIA „MAI ÎNTÂI SĂ ÎMI TERMIN SOCOTELILE ÎN GERMANIA”

Sursă foto: Capturi video Youtube