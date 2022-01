Lucian Viziru, suspect de infarct: ”Am avut dureri mari în capul pieptului”

Lucian Viziru a petrecut Revelionul internat în Spitalul Floreasca. Artistul a acuzat dureri cumplite în capul pieptului. Iată ce mesaj a transmis de pe patul de spital.

Lucian Viziru a fost nevoit să petreacă noaptea dintre ani în spital. Actorul a acuzat dureri cumplite în capul pieptului, iar medicii au fost nevoiți să-l interneze, fiind suspect de infarct.

Lucian Viziru: ”Am avut dureri mari în capul pieptului”

Lucian Viziru a publicat un videoclip pe platforma Youtube, în care apare pe patul de spital, cu branula în mână. El a mărturisit că a fost suspect de infarct și a fost ținut timp de câteva zile în secția de Terapie Intensivă sub atenta supraveghere a medicilor:

”Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima – enzimele mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit actorul pe contul său personal de Youtube.

Lucina Viziru le-a povestit fanilor că a trecut prin clipe grele și a făcut față cu greu gândurilor negative, însă acum se pare că starea lui de sănătate este una bună și abia așteaptă să ajungă acasă lângă cei dragi.

Sursa foto: Captura YouTube