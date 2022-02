Lucian Viziru și Simona Gherghe, în conflict de 11 ani. “M-a enervat, dă-o d%#*u de aici!” De unde a pornit scandalul

Lucian Viziru și Simona Gherghe nu se află deloc în relații bune, din cauza unui schimb de replici care a avut loc în urmă cu 11 ani. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, artistul a vorbit deschis despre confictul cu fosta prezentatoare de la “Acces Direct”.

La vremea respectivă, Simona Gherghe a anunțat public că Lucian Viziru a solicitat o sumă de bani ca să apară în cadrul emisiunii pe care o modera. Artistul tocmai se despărțise de Tania Budi, iar prezentatoarea TV ar fi vrut să abordeze subiectul la “Acces Direct”.

“Omul ne-a cerut bani și apoi a vrut drept la replică pentru că am spus pe post că a cerut bani. El a intrat să dea un drept la replică, l-a dat. La revedere! Iar eu am trecut la următorul invitat. Acesta a fost Cătălin Botezatu. Cât despre bani, eu am adus probe, am arătat e-mailul. Cum adică, nu l-am plătit pe Goran Bregovic și să-l plătesc pe Lucian Viziru? Cât despre sfaturile lui… Asta-i bună, mă învață Lucian Viziru pe mine să fac televiziune! Fiecare să facă ce știe mai bine, el muzică, eu televiziune”, a spus fosta prezentatoare de la “Acces Direct”. la momentul respectiv.

Lucian Viziru nu a rămas dator și a precizat că banii erau pentru trupa lui, în niciun caz nu i-ar fi cerut exclusiv pentru el.

“Eu nu am cerut bani ca să vin în emisiunea dumneavoastră, eu am cerut bani pentru cântare. Eu nu cer niciodată bani pe unde mă duc să vorbesc. Am cerut 1000 de euro pentru trupa Lucian Viziru, care e formată din cinci băieți”, a spus, atunci, și actorul.

Lucian Viziru și Simona Gherghe nu s-au împăcat. “Nu ai voie când ești om de presă să faci ce a făcut ea”

Timpul a trecut, însă Lucian Viziru și Simona Gheorghe nu s-au împăcat. Mai mult, artistul a făcut-o praf pe fosta prezentatoare TV, în cel mai recent interviu pe care l-a acordat.

“M-a enervat, dă-o d%#*u de aici… M-au invitat la emisiune și eu le-am cerut… nu știu, 2.000 de euro sau ceva de genul ăsta, ca să cânt în emisiune. Când a ieșit pe post, m-a făcut Robbie Williams de România, că cine te crezi… Nu ai voie să ai, ca jurnalist, genul ăsta de remarci. Adică tu poți să fii imparțial și atât. Ea voia să vorbească despre… (n.r. – povestea dintre Augustin Viziru și Tania Budi). A fost o chestie, care iar m-a… A fost ceva acolo, dar nu vreau să mai discut, nu mai contează. (…) Nu m-am împăcat cu Simona. A rămas însărcinată, nu știu de ce a ieșit din schemă. Oricum ce a făcut ea în direct… nu se face. Nu ai voie când ești om de presă să faci ce a făcut ea”, a spus Lucian Viziru.

