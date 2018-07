Luka Modric: „Trebuia să terminăm meciul înaintea prelungirilor!”

Mijlocașul Luka Modric, căpitanul Croației a declarat că atât el cât și coechipierii săi au s-au ambiționat în semifinala cu Anglia și și-au propus să se autodepășească dorind să le dea astfel peste nas celor care nu au crezut că Croația poate câștiga în fața Angiei.

„Mulți fani și jurnaliști au vorbit înainte de meci. Toți nu au luat în considerare Croația și asta a fost o mare greșeală. Noi am citit tot, am ascultat tot și am zis «Bine, în acest meci vom vedea cine este echipa obosită». Ar trebui să fie mai smeriți și să își respecte oponenții mai mult. Am arătat din nou că nu suntem obosiți. Am dominat jocul la nivel fizic și mental. Trebuia să terminăm meciul înainte de prelungiri. Este o mare performanță pentru noi. Este un vis devenit realitate după mult timp. Suntem în finală și este cel mai mare succes din istoria Croației. Trebuie să fim mândri”, a declarat Luka Modric.

Selecţionata Croaţiei s-a calificat în premieră în finala Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins formaţia Angliei cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), la capătul prelungirilor, pe Stadionul „Lujniki” din Moscova, în a doua semifinală a turneului final din Rusia.

Pentru Croaţia au marcat Perisic (minutul 68) şi Mandzukic (minutul 109), iar pentru Anglia a înscris Tripper (minutul 5).

Reprezentativa Croației va evolua contra selecţionatei Franței, duminică, în finala Cupei Mondiale, de la Moscova. Meciul este programat pe Stadionul „Lujniki”, de la ora 18:00.

Sâmbătă, de la ora 17:00, la Sankt Petersburg, în finala mică, Belgia şi Anglia vor lupta pentru locul 3.