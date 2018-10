Luminița Anghel, bătută de fostul iubit: ”M-a luat pe capotă și m-a ridicat în aer”

Luminița Amghel a trecut printr-o experiență extrem de neplăcută în urmă cu mulți ani. Artista a stat într-o relație toxică și a fost bătută de iubitul ei din acea perioadă. Abia acum însă a avut curaj să vorbească despre momentele traumatizante prin care a trecut.

„Am rămas cu fobie de a traversa strada. Mă duceam la repetiţii. De lene să nu mă duc până la trecerea de pietoni, am parcat acolo, era aglomerat, am traversat printre maşini. Fiind mică de înălţime, nu m-a văzut, m-a luat pe capotă şi m-a ridicat în aer. Am căzut în fund, nu m-am lovit la cap, asta mi-a salvat viaţa. A durat totul o fracţiune de secundă. Ulterior am avut probleme, am avut nevoie de operaţie la coloană”, a spus Luminiţa Anghel la Teo Show. (VEZI ȘI: NICI N-O MAI RECUNOŞTI! IMAGINE DE COLECŢIE CU LUMINIŢA ANGHEL! VEZI CUM ARĂTA CÂNTĂREAŢA ÎN URMĂ CU 24 DE ANI)

„Nu s-a întâmplat des şi nici foarte des. Dar s-a întâmplat o dată. Sunt vulcanică, sunt ca un cocoş, săream să mă apăr. Nu am rămas în relaţia aia. Niciodată nu am rămas în relaţii care par să se termine tragic. Dependenţa de agresor e foarte puternică. Unde să se ducă? Sunt bărbaţi care au tot controlul”, a mai spus Luminița Anghel.

Luminița Anghel l-a iertat pe fiul său adoptiv

Zidul ridicat între David Puşcaş şi mama lui adoptivă, Luminiţa Anghel, părea de netrecut, dar situaţia pare să se fi îmbunătăţit. Artista nu este supărată pe fiul ei adoptiv, David Puşcaş, care a dezamăgit-o de multe ori prin comportamentul său. (CITEȘTE ȘI: DECIZIA LUATĂ DE MĂRIUCA, FETIŢA ADOPTATĂ DE LUMINIŢA ANGHEL, DUPĂ CE TATĂL EI NATURAL I-A FĂCUT O VIZITĂ LA CENTRUL DE PLASAMENT)

”Au fost multe întâmplări care nu s-au văzut la televizor, se născuse şi Filip în această perioadă. M-am căsătorit, acasă mă aştepta un soţ iubitor care m-a susţinut imediat şi un copil minunat. E în clasa pregătitoare şi va merge la şcoală la anul. Alegerea cu Măriuca am făcut-o în 2001, în timpul mandatului de subsecretar de stat la Autoritatea pentru Protecţia Copilului. În 1998 l-am luat pe David.(…) Nu mă mai doare, l-am iertat şi va veni o zi când va realiza că a greşit faţă de mine.”, spunea în urmă cu ceva timp Luminița Anghel.