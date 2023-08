Luxul în care se lăfăie David, băiatul Andrei și al lui Cătălin Măruță. Alți copii nici nu visează la așa ceva

David este copilul cel mare al Andrei și al lui Cătălin Măruță. Băiatul are 12 ani, dar duce o viață plină de lux, dat fiind faptul că mama sa este cântăreață și jurată la Românii au talent, iar tatăl lui este prezentator la PRO TV. De curând, a mers chiar pe o croazieră la care unii nici nu visează.

Celebrul cuplu de la PRO TV și-a dus copiii pe Symphony of the Seas, una dintre cele mai exotice nave, cu un preț pe măsură. La finalul lunii august, un sejur de 7 nopți, de exemplu, poate ajunge chiar și la 6.000 de euro pentru doi adulți. Nava de croazieră din clasa Oasis este deținută de Royal Carribean International, aceeași companie care a lansat și Icon of the Seas, cel mai mare vas din lume. Ambarcațiunea a fost construită în anul 2018 pe șantierul naval Chantiers de l’Atlantique din Saint-Nazaire, Franța.

David nu doar că și-a permis să se plimbe pe legendara navă, ci a fost surprins că poartă chiar adisași de mai bine de 2.000 de lei. Outfit-ul lui, la doar 12 ani, depășește lejer salariul unui român cu trai modest.

David, casă de un milion de euro. Andra și Cătălin Măruță nu s-au uitat la bani

Din anul 2018, Andra, Cătălin Măruță, David și Eva locuiesc într-o vilă din București. Nu mai puțin de un milion de euro ar fi plătit pentru casă. Bonus: ar fi avut chiar banii pentru a plăti cash. Casa lor are piscină, o mulțime de camere și chiar un loc special amenajat, în care prezentatorul de la PRO TV își cheamă invitații la podcastul său. Cu toate condițiile la îndemână și cu părinți celebri, copiii cuplului spun că vor să plece de acasă.

În urmă cu ceva vreme, într-un clip postat pe TikTok, Eva și David au recunoscut totul. Prezentatorul TV spera să fie o glumă. Redăm dialogul dintre Cătălin Măruță și copiii săi:

„Cătălin Măruță: Câți ani vrei să ai?

Eva: 14.

Cătălin Măruță: Vrei să ai 14 ani? Păi și ce faci dacă ai 14 ani?

Eva: Mă plimb pe afară singură, mă mut de acasă.

Cătălin Măruță: Nu accept asta. Cum să te muți la 14 ani de acasă?

Eva: Bine, mă mut la 18.

Cătălin Măruță: Cum să te muți la 18? Nu o să te muți niciodată.

Eva: Să știi că David a zis că se mută la 16.

Cătălin Măruță: Nu cred. David, te muți la 16 ani de acasă?

David: Da”.

