”M-a implorat să mai stau puțin cu el, să nu plec, pentru că știe că va muri”. Mărturiile cumplite ale medicilor din linia întâi

Mărturiile medicilor care luptă cu coronavirusul din linia întâi sunt cumplite. Recent, pe pagina RO Vaccinare au fost postate câteva declarații absolut înfricoșătoare a medicului Fiorella Mitoiu, medicul șef de la UPU Sf. Pantelimon.

”Două zile mai târziu i-am anunțat mama că… ”

“Momente impresionate au fost multe… locul de muncă ne supune des unor astfel de momente, Unitatea de Primiri Urgențe este scena unor adevărate drame, când tineri care aveau viața în față își găsesc sfârșitul pe un brancard de spital iar tu trebuie sa fii cel ce anunță părinții, unde persoane în vârstă își iau la revedere de la jumătatea cu care și-au împărțit viața, iar în 2021, în condițiile de pandemie, să fii nevoit să anunți familia de decesul unui pacient pe care nu mai ajunge nici măcar să îl vadă, este înfiorător.

Îmi aduc aminte că am avut un tânăr, 42 ani, dependent de ventilator, căruia îi era frică de moarte, atât de frică încât, plângând, m-a implorat “să mai stau puțin cu el, măcar puțin, să nu plec, pentru că știe că va muri și îi e frică să nu moară singur“, și-l țineam de mâini, și încercam să-l liniștesc, am stat așa vreo 20 de minute apoi am lăsat un student voluntar sa îi fie alături…

În cursul nopții a ajuns intubat şi două zile mai târziu i-am anunțat mama că a pierdut lupta cu moartea”, a povestit dr. Fiorella Mitoiu, medicul șef de la UPU Sf. Pantelimon, potrivit RoVaccinare.

Sursa foto: Facebook RO Vaccinare