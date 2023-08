„M-am pierdut cu firea.” Loredana, tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă, mărturisiri șocante în fața anchetatorilor

Crima din Mangalia a șocat o țară întreagă, iar acum declarațiile Loredanei fac același lucru. Tânără a dezvăluit în fața anchetatorilor de la ce a pornit totul și cum a ucis-o pe cea care îi era prietenă. Mai mult, fata a oferit și o explicație halucinantă, dezvăluind motivul pentru care și-a recunoscut imediat crima.

Alina și Loredana erau prietene bune și plecaseră împreună pe litoral. Cel două s-au angajat cameriste la un hotel și locuiau împreună. Deși erau apropiate și se cunoșteau de mici, în ultimul timp un conflict mocnea între ele. În cele din urmă totul a explodat, iar Loredana și-a ucis prietena. Mai apoi, tânăra a abandonat cadavrul sub o bancă dintr-un parc din Mangalia.

După ce a abandonat cadavrul prietenei sale, Loredana a mers la muncă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, însă, la finalul programului fata a fost ridicată de către oamenii legii și a ajuns în fața anchetatorilor. Ea și-a recunoscut imediat fapta, inspirându-se pe ceea ce a văzut în filme, adică cei care fac asta primesc o pedeapsă mai ușoară.

„Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”, a mărturisit Loredana.

De asemenea, tânăra le-a dezvăluit anchetatorilor care au fost motivele pentru care a recurs la gestul extrem și cum a săvârșit crima. Potrivit spuselor ei, totul a pornit de la faptul că Alina își dorea să plece acasă, lucru ce nu a fost pe placul Loredanei. Criminala a început să pună mai multe întrebări despre presupusa plecare, iar răspunsurile evazive ale acesteia au enervat-o.

Așa că Loredana și-a pierdut firea și a decis să treacă la acțiune. Inițial, tânăra a ezitat, dar apoi nu a mai ținut cont de nimic. A apucat un cuțit și a înjunghiat-o pe Alina, care stătea în pat, cu ochii închiși și cu fața la perete. Mai apoi, și-a privit prietena cum agonizează, timp de 30 de minute, și a împiedicat-o să strige după ajutor.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a mai spus Loredana, potrivit stirileprotv.ro.

