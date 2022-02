Mădălin Ionescu, afectat de Omircon: “Am slăbit cinci kilograme. Plămânii mei...” + “M-au sunat prietenii să mă întrebe dacă sunt pe moarte”

Mădălin Ionescu a ajuns la “Matei Balș” după ce s-a infectat cu Omicron, virsul pe care l-a contractat dintr-un restaurant din Poiana Brașov. Pe patul de spital, prezentatorul TV a slăbit cinci kilograme și a aflat că plămânii i-au fost afectați în proporție de 15%.

După ce și-a făcut testul și a aflat că este pozitiv, Mădălin Ionescu a încercat să se trateze acasă. Starea lui de sănătate, din păcate, s-a înrăutățit, astfel că prezentatorul TV a ajuns la spital, unde a fost tratat de medici excepționali, după cum chiar el i-a caracterizat.

“M-au sunat prietenii să mă întrebe dacă sunt pe moarte. Toată lumea s-a panicat. Am făcut pneumonie, într-adevăr. M-am dus la Matei Balș ca să aflu ce am, nu ca să rămân acolo. Am fost în ambulatoriu. Am făcut niște cocktailuri cu vitamine acasă, de asta am mâinile pline de vânătăi, dar nu am ajuns în stare gravă la spital sau în perfuzii. Plămânii mei au fost afectați 15 la sută, din fericire pentru mine.

M-am dus la timp la spital tocmai ca să nu ajung în stare gravă la spital. M-am dus la timp, poate ajungeam în stare gravă. Am avut o formă ușoară, care, nu știu, pe un fond al nerespectării tratamentului, în prima fază, s-a mai acutizat. M-au ajutat medicii de acolo, care sunt excepționali. Excepționali medicii de la Balș. M-am dus pe picioare la spital”, a declarat Mădălin Ionescu, potrivit click.ro.

Mădălin Ionescu, infectat cu Omicron. “Nu am putut să mănânc”

Infectat cu Omicron, Mădălin Ionescu a primit încă o lovitură, după ce a contractat o bacterie la nivelul gâtului, care i-a creat și mai mult disconfort. În toată această perioadă, prezentatorul TV a slăbit cinci kilograme.

“Am dat apoi într-o altă infecție la nivelul gâtului. Este o chestie bizară, de la spital, ori de la fiica-mea de la grădiniță, că se văita într-o zi că o durea gâtul, probabil am contactat-o și eu, dat fiind faptul că organismul este slăbit. Nu am putut să mănânc, am slăbit cinci kilograme în timpul ăsta. Virusul l-am luat, cel mai probabil, de la Poiana Brașov. Am fost într-un restaurant celebru din Poiană, erau mesele unele lângă altele”, a mai declarat prezentatorul TV.

“Nu cred că scapă cineva de virusul ăsta”

Mădălin Ionescu este de părere că toți oamenii vor contracta, mai devreme sau mai târziu, virusul, mai ales că Omicron este mult mai contagios ca varianta Delta.

“Nu cred că scapă cineva de virusul ăsta. Omicronul este foarte contagios. Cu mască, fără mască, vaccinat, nevaccinat, nu v-a scăpa nimeni. Booster, fără booster, toată lumea va face. Că faci o formă mai ușaoră dacă ești vaccinat, nu știu”, a mai spus Mădălin Ionescu.