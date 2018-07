Mădălin Ionescu a făcut dezvăluiri despre viața amoroasă la debutul relației cu soția lui, Cristina Șișcanu. Prezentatorul emisiunii „Madalin Ionescu Show”, găzduit de pagina de Facebook a acestuia, a povestit ca în primul an „s-a iubit” zilnic cu Cristina și ca ar fi putut sa intre lejer intr-o carte a recordurilor in amor, daca aceasta ar exista.

„Cand am inceput povestea noastra de iubire, am facut asta impotriva… eu nici n-am putut sa ma apar. Aveam atunci un contract si o serie de intelegri pe care le-am avut cu o serie de sefi si am gresit facand acel lucru.

Ei nu m-au lasat sa ma apar, sa explic debutul nostru. Cu toata presa aparent ostila – nu toata presa a fost ostila – si cu toata presiunea uriasa exercitata asupra noastra, noi ne-am vazut de iubire. Si a fost atat de intensa povestea asta de iubire incat daca ar fi existat o carte a recordurilor pentru amor am fi intrat in ea lejer, in top 3.

Cel putin, in primul an, nu a fost zi in care sa nu ne iubim! Da, asa a fost! Si s-a intamplat sa avem acest noroc, pana la urma.

La noi a fost… Veneam amandoi dupa experiente foarte triste si cred ca eram pregatiti pentru un salt in iubire. Si ce a contat foarte mult a fost aceasta foame de iubire a noastra si faptul ca amandoi aveam un univers comun de valori: lucram in televiziune, gandeam si priveam cam la fel viata, lucrasem impreuna si ne intelegeam si profesional foarte bine”, a povestit Mădălin Ionescu.