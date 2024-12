Mădălin Ionescu este bolnav! Vedeta s-a internat de luni, în mare secret. Ce diagnostic a primit

Mădălin Ionescu are parte de un final de an destul de dificil. Se pare că acesta se confruntă cu unele probleme de sănătate grave și a ajuns chiar și la spital. Prezentatorul TV este internat de la începutul săptămânii, iar acum a dat veștile cele proaste și în mediul online. De pe patul de spital, acesta și-a anunța fanii că trece prin momente dificile și a mărturisit că singura sa dorință este să nu petreacă și sărbătorile tot în spital.

Recent, Mădălin Ionescu și-a speriat fanii din mediul online. Acesta a postat o fotografie de pe patul de spital și le-a împărtășit acestora că nu se simte deloc bine. Deși inițial credea că lucrurile nu se vor agrava, se pare că nu a avut prea mult noroc și în cele din urmă a ajuns pe mâinile medicilor. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Mădălin Ionescu?

Așa cum spuneam, recent, Mădălin Ionescu și-a speriat fanii din mediul online. Acesta le-a mărturisit că de câteva zile se află în spital, iar starea lui nu este una prea bună. Se pare că de ceva timp acesta este chinuit de o pneumonie, iar acum lucrurile s-au agravat.

De asemenea, pe lângă pneumonie, prezentatorul TV este și în burnout, fapt ce îi îngreunează și mai mult procesul de vindecare. Situația nu este deloc una roz, iar acum singura dorință a lui Mădălin Ionescu este să nu își petreacă și sărbătorile în spital.

Deși a ajuns în spital la începutul acestei săptămâni, Mădălin Ionescu este chinuit de probleme de sănătate de ceva timp. În urmă cu mai bine de două săptămâni, acesta a lipsit de la emisiune și tot din cauza problemelor de sănătate, care la acea vreme se aflau în fază incipientă.

„Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea(…), din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseara am ajuns să fac pneumonie. Nu e o formă gravă de pneumonie, cu toate astea, ținând cont de e am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil, și sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie eficient”, spunea la acea vreme Mădălin Ionescu.