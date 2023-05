Mădălin Voicu, foc și pară după prestația lui Theodor Andrei la Eurovision. Artistele celebre pe care le-ar trimite să reprezinte România la competiția muzicală

Joi, pe data de 11 mai, a avut loc cea de-a doua semifinală Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul României de anul acesta, nu s-a calificat în finala concursului, deoarece nu a obținut voturi suficiente. Mădălin Voicu a comentat prestația de anul acesta și a făcut două propuneri pentru viitoarele ediții. Pe ce artiste pariază dirijorul.

Theodor Andrei, tânărul în vârstă de 18 ani a participat la cea de-a doua semifinală a Eurovisionului și a interpretat piesa „D.G.T (Off and on). Din păcate, însă, acesta nu a reușit să obțină suficiente voturi, așa că România a ratat calificarea în finala competiției muzicale. Momentul de pe scena de la Liverpool a stârnit reacții puternice din partea celor care, ulterior au și comentat prestația lui Theodor.

Mădălin Voicu: „Eu le-aș trimite pe Andra și pe Delia la Eurovision”