Mădălina Crețan, mărturisiri surprinzătoare! Soția lui NOSFE primește semne paranormale de la regretatul artist! „Este în casă alături de mine”

Au trecut aproape patru luni de când NOSFE s-a stins din viață, iar familia sa încă îl plânge. Soția rapper-ului încercă să meargă mai departe și să face tot ce îi stă în putință ca ea și fiica sa să fie bine. Chiar dacă artistul nu mai este alături de ele, Mădălina Crețan spune că îi simte prezența în casă, iar acest lucru o alină.

Soția lui NOSFE trece prin momente grele, însă merge mai departe cu capul sus. Deși lucrurile nu sunt tocmai roz, Mădălina Creța încearcă să nu se lase dărâmată de tragedia din viața sa. Rapper-ul s-a stins din viață, dar nu și-a părăsit familia. Soția acestuia spune că îl simte adesea în casă și primește semne de la el. Experiențele paranormale pe care le-a avut o alină și o facă să își amintească cu drag de artist.

„Relația dintre mine și NOSFE este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod… de exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu și am știut că este a lui, plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva.

Nu vreau să mă plâng că îmi este greu, încerc să dau oamenilor doar pozitivitate, nu vreau să vorbesc despre necazurile mele. Acum sunt și cu studioul, vreau să duc mai departe ce a lăsat soțul meu, piesele sale, totul în memoria lui, pentru că a muncit foarte mult NOSFE pentru asta. Așa că pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, o să se lanseze melodia «Nemuritorii» unde este NOSFE și Liviu Teodorescu, în colaborare. Cred că o să se regăsească multe persoane în acea melodie, o să vedeți”, a declarat Mădălina Crețan, potrivit click.ro.

„Copilul întreabă de NOSFE”

Deși durerea este mare, Mădălina Creța încearcă să nu se lase doborâtă de dragul fetiței sale. Aceasta își dorește că micuța Iris să nu resimtă foarte tare lipsa tatălui și să se bucure de copilărie. Însă momentele de cumpănă apar atunci când fetița întreabă unde este tatăl ei. Mădălina Crețan încă nu poate să îi ofere un răspuns la această întrebare, dar încercă să gestioneze lucrurile cum poate mai bine. Cele două merg împreună la terapie.

„Copilul întreabă de NOSFE, da, de multe ori îmi zice «Unde e tati?». Însă, nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu mergem la terapie împreună și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră”, a mai spus Mădălina Crețan.

