Mădălina Ghenea a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, în care apare cu o rochie mulată. Comentariile au început să apară, iar la scurt timp vedeta a răbufnit, după ce o prietenă virtuală i-a spus că are burtă.

Totul a început de la un comentariu în care este întrebată dacă vine cel de-al doilea bebe, deoarece se vede o burtică. “Mi se pare mie sau ai ceva burtica, vine bebe 2??Felicitari daca e asa, esti superba!!”, a scris un internaut în comentarii, iar Mădălina a răspuns: “Nu vine bebe! Îmi place sa mănânc”.

Părerile au început să fie exprimate pe pagina de Instagram, iar vedeta nu s-a mai putut abține și a adresat cuvinte dure, când o altă persoană o acuză că este “cam burtoasă”.

Prietenă virtuală: “Intradevar cam burtoasa pentru cea ce vrea sa fie…”

Mădălina Ghenea: “Mandra de forma mea. Tu?”

Prietenă virtuală: “Da e frumos cu forme dar nu cu burta. Sau cel putin nu imi place mie”

Mădălina Ghenea: “Sper ca glumești, ai probleme femeie, mergi la un control”

Prietenă virtuală: “De ce? Astepti doar complimente? Ok esti super misto. Bine? O zi buna”

Prietenă virtuală: “Scuze ce am facut asa de GRAV ? Am spus ca are un pic de burta? E chiar asa o crima?”

Mădălina Ghenea: “Aștept sa îți vezi de treaba ta! Ti se pare normal sa îți arați ura și frustrarea in felul acesta? Dacă vezi o femeie mai plinuță, ce faci? Arunci cu pietre in ea? Văd in poza de profil ca poate ești mama, ce ii înveți pe pui? Sa meargă la școala la colegii mai plinuti și sa ii jignească? Wow! Ce rusine! Păcat ca in lumea asta exista și oameni ca tine!”

Prietenă virtuală: “DOAMNE FERESTEEEEE!!!!!!”

Mădălina Ghenea: “Tie chiar nu îți e rusine? degeaba te tot miri aici! Eu zic ca este mai bine sa dispari de pe acest profil cu părerile tale! Nu vreau un exemplu negativ pe profilul meu! Sunt adolescente care din cauza unor idioate ca tine se înfometează și se îmbolnăvesc”

Mădălina Ghenea: “E minunata, duduia este absolut scârbită de forma mea și nu își explica cum pot sa ies din casa in halul acest”

“Nu înțeleg cum o femeie frumoasa și deșteaptă ca tine se pune la mintea unor frustrate! Frumusețe vine din interior și important este cum te simți tu… Nu ar trebui sa conteze părerea lor, are cine sa te aprecieze pt ceea ce ești!

Nu mi-am imaginst ca poti sa ripostezii asa.In definitiv femeia nu te-a jicnit.Atata timp cat postati poze cu voi, fiecare are dreptul sa comenteze,in limita bunului simt,binenteles”, i-a scris o altă prietenă virtuală, șocată fiind de răspunsurile vedetei.