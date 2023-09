Mădălina Ghenea s-a urcat pe casă și s-a lăsat „atinsă” de aparatul foto. Pictorialul a atras atenția tuturor | GALERIE FOTO

În weekend, Mădălina Ghenea și-a înfierbântat fanii cu o apariție de senzație. Actrița din Slatina care a ajuns și la Hollywood a arătat, încă o dată, că vârsta este doar un număr. La cei 36 de ani ai săi, și-a arătat, în toată splendoarea, corpul de invidiat.

La doar câteva ore după ce a distribuit imaginile incendiare, actrița a strâns mai bine de 42.000 de aprecieri și sute de comentarii. Redăm doar câteva reacții pe care le-a provocat apariția sa HOT:

„Bună dimineața, scumpa mea, ești o prințesă”, „Doamne, ce zeiță”, „Cea mai frumoasă din lume”, „O frumusețe copleșitoare”, „Fenomenală”, „Ești perfectă”.

Pentru a vedea pozele cu una dintre cele mai frumoase femei din lume, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Nu se consideră frumoasă

Chiar dacă este admirată de bărbați și femei din întreaga lume, Mădălina Ghenea dă dovadă de o modestie rară, spunând că nici măcar frumoasă nu se consideră. Susține că succesul său profesional nu este dat de aspectul fizic, ci de munca sa și mai ales de faptul că nu a refuzat ofertele bune. Bineînțeles, admite și că a avut noroc.

„Eu nu pot spune nici acum că mă consider foarte frumoasă. Le mulţumesc tuturor celor care mă compară cu unele dintre cele mai frumoase femei din lumea asta, femei pe care eu le admir foarte mult şi pe care le consider un exemplu. Însă în cazul meu este vorba de mai multe ingrediente. Eu nu mă văd aşa minunată cum mă văd alţii. Am avut şi noroc, acesta este unul dintre ingredientele principale. E important să faci alegerile potrivite. Chiar dacă în loc de 100 de proiecte pe an am acceptat doar 10, acestea 10 au rămas în timp”, spunea vedeta de la Hollywood.

Mădălina Ghenea, despre operațiile estetice

Olteanca primește o mulțime de complimente, dar și de critici. În repetate rânduri a fost acuzată că a apelat la diferite operații estetice. În urmă cu 7 ani, a răbufnit și a transmis un mesaj tranșant pentru cei care nu înțeleg că a stat departe de medicul estetician:

„Pentru oligofrenii care spun că mi-am operat nasul sau că mi-am tăiat faţa, ca să îmi schimb înfăţişarea, am publicat pe Facebook aceste poze realizate în 2008 şi postate în 2009. Am început moda la 14 ani, m-au machiat câteodată groaznic ajungând să îmi schimbe înfăţişarea. Am recunoscut în toate interviurile că nu mă consider o frumuseţe, la 14 ani când am început moda nu ştiam să mă machiez, sau să mă aranjez, în timp am învăţat mici trucuri dar nu mi-am operat nasul! Nu mi.am tăiat niciodata faţa. Voi cum arătaţi la 14 ani?”, a scris vedeta pe Facebook, în 2016.

