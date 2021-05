Mădălina Miu nu îi duce dorul lui Tzancă Uraganul, chiar dacă este logodit cu altă femeie: „Nici părinții nu știu unde locuiesc acum”

Mădălina Miu, actuala soție a lui Tzancă Uraganul, cea care a fost părăsită de manelist, în urmă puțin timp, a vorbit despre noul statul al ei în societate și anume cel de femeie singură.

Deși nu a crezut niciodată că va ajunge aici, având în vedere că în trecut declara că Tzancă Uraganu nu o va părăsi niciodată, Mădălina Miu pare să își fi găsit liniștea după șocul pe care l-a suferit.

Impresara a plecat din casa unde locuia cu manelistul pentru că își dorea, așa cum tocmai ea declară, simțea nevoia să se regăsească într-un loc unde nu o poate găsi nimeni.

„Eu acum sunt liniștită, e un lucru pe care îl voiam de mult timp. Am decis să iau puțină distanță, am plecat din domiciuliul conjugal, acum stau doar eu și fiul meu. Nimeni, nici părinții nu știu unde locuiesc acum. Simțeam nevoia să mă regăsesc. Am avut o perioadă în care mi-am întrerupt munca”, a declarat Mădălina, la Antena Stars.

Deși sunt în plin scandal, cei doi soți se vor revedea curând

Acum, Mădălina se gândește la petrecerea pe care i-o va organiza fiului său, Adam, cu ocazia împlini a celor patru anișori de viață. La eveniment va participa, cel mai problabil, și Tzancă Uraganu, deși cei doi se află în plin scandal.

„Tzancă a fost la fiecare petrecere aniversară a fiului meu Adam. Acum situația este mai complicată, deci nu știu. El și Adam au o relație foarte bună, chiar îl iubește. Mă gândesc dacă aș fi sau nu de acord”, a mai spus Mădălina.

Le-a lăsat pe amândouă și a luat-o de la capăt

În mod subit, Tzancă Uraganul a încheiat legătura cu Mădălina Miu, cea care se ocupa și de cântările lui, fiindu-I impresar. același lucru s-a întâmplat și cu a doua soție, Lambada, cea despre care se spune că poartă în pântece copilul manelistului, și s-a cuplat cu Alina Stoican, supranumită Alina Marymar

Relația dintre Alina Stoican și Tzancă Uraganul este una serioasă, dacă ținem cont că manelistul deja ar fi făcut pasul cel mare și ar fi cerut-o în căsătorie. Pe contul personal de Instagram al tinerei, de profesie make-up artist, au apărut mai multe imagini care au confirmat legătura dintre ea și cântăreț.

