Mădălina Pamfile a primit un bolid de lux roz! Cât a costat superba bijuterie pe patru roți

Cu o zi înainte ca fiica ei să împlinească șapte luni de când a venit pe lume, Mădălina Pamfile a fost răsfățată cu un bolid de lux roz! Cadoul scump l-a primit de la partenerul de viață, care nu s-a zgârcit când a luat decizia. Tot ieri, fosta asistentă TV a mers și și-a făcut un nou tatuaj într-un salon specializat din Spania.

Mădălina Pamfile a primit un bolid de lux roz de zeci de mii de euro

De când l-a cunoscut pe tatăl fiicei sale, Mădălina Pamfile este o femeie împlinită: iubește, e iubită, iar iubirea ei și a iubitului său e acum împărțită către prințesa lor. Totuși, cei doi își fac timp și pentru ei. Astfel, cu puțin timp înainte să o sărbătorească pe micuța Sofia, bruneta a primit un bolid de lux roz, pentru care prețurile pornesc de la 42.573 de euro și pot ajunge până la aproape 80.000 de euro, în funcție de model și funcțiile acestuia. În plus, bijuteria pe patru roți a fostei asistente TV a fost personalizată. La fel ca artista Carmen de la Sălciua, noua ei mașină a fost autocolantată, iar acest proces a costat și el câteva mii de euro.

“#newcar #🎁#life #is #pink”, a notat Mădălina Pamfile pe contul ei oficial de Instagram.

Unul dintre fanii vedetei și-a dat imediat seama că ea se află în prezent în Spania, după ce s-a întors din vacanța în Dubai. “Aceasta este cea mai frumoasă imagine pe care ai avut-o vreodată😉”, “Wow, ce mișto!”, “Ești în Spania? Se vede semnul de la Metrou😁”, i-au scris fanii fostei asistente TV.

Mădălina Pamfile a divorțat în urmă cu 2 ani

La începutul lui 2018, Mădălina Pamfile s-a afișat în mod oficial cu noul ei iubit. Bărbatul cu care se iubește în prezent a făcut-o să-și dorească să trăiască cea mai frumoasă experiență din viața unei femei: aceea de a deveni mamă. Fosta asistentă TV s-a căsătorit cu Alin Bruno, un afacerist din Timișoara în 2015. Mariajul lor nu a rezistat decât până la mijlocul lunii octombrie 2017. După divorț, Alin Bruno a început o relație cu Ioana Filimon, care a fost desemnată Miss România 2016.

Pe 9 iulie 2018, Mădălina Pamfile a devenit mămică pentru prima dată. Ea și partenerul de viață au împreună o fetiță, căreia i-au pus numele Sofia. “Sunt foarte fericită! Am născut o fetiță de 4 kg sănătoasă. Sunt foarte bucuroasă! Am avut emoții mari, dar toate au trecut pentru că lângă mine au fost mama mea şi iubitul meu! Deocamdată nu mă pot ridica din pat. Am născut pe cale naturală, iar travaliul a durat 12 ore, însă acum încep să mă simt mai bine”, a povestit Mădălina Pamfile în cadrul emisiunii “Star Matinal” într-un interviu oferit la acea vreme.