Magda Ciumac a trecut prin clipe de groază. Bruneta a fost jefuită în vacanță

Magda Ciumac a trăit un adevărat coşmar în ultima sa vacanţă. Deşi spera că o să aibă parte de momente frumoase, fosta soţie a lui Tolea Ciumac a fost victima unui jaf. În cadrul unui interviu aceasta a povestit cum s-a întâmplat totul.

Magda Ciumac a fost un personaj celebru în trecut în special de când aceasta își făcea apariția constant în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Otv. De câţiva ani s-a retras din lumina reflectoarelor şi locuieşte cu fiul său în Italia, acolo unde a plecat după separarea de tatăl copilului său, Tolea Ciumac.

De când a plecat din România, bruneta trăieşte o viaţă liniştită, însă în urmă cu câteva zile a trecut printr-un episod traumatizant.

Magda Ciumac se află în vacanță cu fiul și partenerul ei de viață, însă nu s-a putut bucura pe deplin, deoarece a fost jefuită chiar de către doi români.

„În fața hotelului cu camere de supraveghere, cu zonă circulată, cu turiști, cu toate cele, tocmai doi români ne-au jefuit, există camerele, l-au împins pe fiul meu, l-au întrebat ceva pe Alexander, unul ne-a distras atenția, al meu urcase să ducă niște cumpărături în camera de hotel și urma să ne mai plimbăm”, a povestit fosta vedetă TV.

Magda Ciumac a depus plângere la poliţie

Totul s-a petrecut la miezul nopţii. După ce a fost atacată, bruneta a mers direct la poliţie acolo unde a dat declaraţii aproximativ şase ore. Hoții au furat de la ea telefonul în valoare de 13.000 de euro, însă oamenii legii nu-l pot recupera deocamdată, deoarece nu au mandat.

„Totul s-a întâmplat la 12 noaptea și am petrecut vreo 5-6 ore la poliție, am dat declarații, am blocat telefonul. Nu l-am recuperat încă, pentru că există o lege în Spania, indiferent dacă telefonul este localizat, nu poate intra poliția peste persoane în casă fără mandat, așteptăm un mandat de la judecător”, a adăugat ea.