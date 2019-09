Magistrații au admis cererea de eliberare condiționată a lui Cristian Borcea

Magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au decis, miercuri, să admită cererea lui Cristian Borcea de eliberare condiționată, soluția instanței nefiind definitivă.

Cristian Borcea a mărturisit, marți, în fața instanței care judecă eliberarea lui condiționată, că a muncit tot timpul și a participat la toate cursurile, programele și activitățile la care s-a putut, chiar și când era în carantină, și îi roagă pe judecători să aprobe eliberarea sa.

„Am participat în cinci luni de la amânarea cauzei în fiecare zi la cursuri, programe, unele nu au fost creditate, dovadă că nu am mers după câștig, nu puteam la mai multe, am maxim una pe lună, și la muncă și activitate nu aveam cum. Am fost vizitat de cei 9 copii în penitenciar. Am ținut legătura cu familia. Mi s-a spus că îndeplinesc condiții, am achitat toate prejudiciile, plus peste două milioane de euro penalități”, a spus Cristian Borcea, fostul finanțator de la Dinamo București.

Borcea i-a rugat pe judecători să aprobe eliberarea condiționată, pentru că a muncit non stop. „Din carantină am muncit non stop, nu știu ce să mai fac să obțin eliberarea, vă rog mult să fiți de acord cu eliberarea”, a mai spus Borcea.