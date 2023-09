Magistrații au decis! Ce se întâmplă în aceste momente cu Dumitru Buzatu, după ce a fost prins în flagrant de DNA

În dimineața zilei de sâmbătă, 23 septembrie 2023, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Judeţean Vaslui, a fost pus sub acuzația de luare de mită. În urma unui flagrant, el a fost prins de procurorii anticorupție în timp ce primea nu mai puțin de 1,25 de milioane de lei pentru a favoriza o firmă să obțină un contract. Aflat deja în arest preventiv, Dumitru Buzatu a aflat în cursul zilei de vineri decizia magistraților de la Curtea de Apel Iași.

Magistrații au decis ce se va întâmpla cu Dumitru Buzatu în următoarea perioadă

În dimineața zilei de sâmbătă, 23 septembrie 2023, în jurul orei 04:00, Dumitru Buzatu a fost adus la audieri. Ulterior, pe numele acestuia a fost dispusă măsura arestării preventive pentru următoarele 30 de zile. Buzatu este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În cursul zilei de vineri, 29 septembrie, Magistrații de la Curtea de Apel Iași au decis ca Dumitru Buzatu să rămână în arest pentru următoarele 30 de zile. În plus, și celălalt inculpat din acest dosar, expertul contractat de Consiliul Județean, var rămâne în arest preventiv. Acesta din urmă este acuzat doar pentru infracțiunea de trafic de influență, nu și pentru luare de mită.

Potrivit Antena 3 CNN, Dumitru Buzatu stă singur în celula arestului preventiv Iași. În ciuda faptului că nu are dreptul la vizite, el se află sub supraveghere medicală. Avocații lui Buzatu au insistat ca acesta să fie cercetat sub control judiciar, invocând faptul că suferă de diabet și este este dependent de insulină. În ciuda eforturilor avocaților, magistrații au menținut decizia judecătorilor de la tribunalul Vaslui, potrivit cărora Dumitru Buzatu va rămâne în arest.

Pensia faraonică a lui Dumitru Buzatu

Dumitru Buzatu a fost suspendat din funcție și nu mai este președinte al Consiliului Județean Vaslui, însă are o avere fabuloasă și o pensie pe măsură.

Dumitru Buzatu încasează lunar o pensie specială uriașă, de nu mai puțin de e 73.362 de lei. La această sumă se adaugă și 95.820 de lei, cu titlul de pensie pentru limita de vârstă, ajungând la un total de 169.182 de lei pe lună. Dacă adăugăm și salariul pe care-l primea de la Consiliul Județean, în valoare de 164.268 de lei, ajungem la un venit lunar garantat de 333.450 de lei, adică peste 67.000 de euro.

Dumitru Buzatu nu a avut grijă doar să aibă o pensie pe măsură, ci și o avere impresionantă. Potrivit declarației sale de avere pe anul 2022, depusă la începutul anului 2023, parlamentarul are 9 terenuri, 4 dobândite prin vânzare-cumpărare și altele 5, care nu se știe cum au fost dobândite. La două dintre ele, mai sunt și alți proprietari. Cel mai mic are 500 de mp, iar cel mai mare, 46.000 de mp. Nu se laudă doar cu pensie și case, ci și cu o șalupă, o rulotă și două terenuri pe care i le-a lăsat fiului său.

