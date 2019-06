Mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată! Cum a fost fotografiată Daniela Crudu azi, într-un club din Ibiza

Mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată! Daniela Crudu a fost fotografiată într-o ipostază de infarct într-un club din Ibiza.

Daniela Crudu și-a făcut bagajele și a plecat într-o bine meritată vacanță. Și nu oriunde ci în Ibiza. Fără doar și poate brneta este una dintre cele mai controversate, excentrice și… energice vedete din showbiz-ul românesc, iar când vine vorba despre momente de relaxare, Daniela Crudu nu se uită deloc la bani.

Așa se face că bruneta se relaxează, în momentul de față, în Spania. Acolo, vedeta s-a întâlnit și cu buna ei prietenă, Mădălina Pamfile. Împreună, divele s-au distrat pe cinste într-un club de fițe din Ibiza. Iar Cruduța s-a lăsat fotografiată într-o ipostază de infarct. (CITEȘTE ȘI: NU ESTE O EROARE! CE NOTE A LUAT DANIELA CRUDU LA BACALAUREAT)

Îmbrăcată într-un body și o pereche de pantaloni scurți, bruneta a reușit să atragă privirile tuturor!

Abonată la medicul estetician!

În vârstă de 29 de ani, Daniela Crudu s-a lăsat pe mâinile medicilor esteticieni de mai multe ori. Și nu puține au fost dățile când a fost criticată de fani. În urmă cu două luni însă, ea și-a făcut liposculptură, o intervenție pentru evidențierea și modelarea taliei. (VEZI ȘI: DANIELA CRUDU, DEZVĂLUIRI DIN VIAȚA INTIMĂ: “POATE GĂSESC UN OM LIPSIT DE PREJUDECĂŢI”)

“Sunt bine în pielea mea, foarte mulţumită. Mulţumesc Lui Dumnezeu, adică domnului doctor. Nu există femei urâte, doar că n-au bani să se opereze. Am doctorii mei care se ocupă de mine de 10 ani. Am avut silicoane care m-au ţinut 12 ani. Acum le-am schimbat, pentru că am vrut mai mari. Sunt foarte mulţumită. Acum mi-am subţiat talia. De ce nu, dacă se poate şi mai bine? Este o nouă operaţie, liposculptură.

Înainte nu aveam talie de clepsidră. Şi înainte era bine, dar dacă se poate şi mai bine? Sunt fericită. La faţă mi-am făcut cu fire. Tot ce apare nou, eu încerc. Sunt cobai. Sunt nişte fire care se pun în faţă şi îţi trag faţa. Botox. Am de toate. Acum, eu le-am făcut pe toate, dar vorba lui mama, să vedem cum arăt peste 10 ani, că acum arăt bine. Am şi lentile. Aş vrea să-mi lungesc şi picioarele, există o tehnică în Rusia. Glumesc, nu o să fac aşa ceva, Doamne fereşte. Şi nici în fund nu îmi pun nimic, că am de la Mama Natură. Mai am acid şi botox în frunte. La clinică merg ca la mine acasă. Am plătit toate operaţiile, nu am făcut barter. Dacă dai din suflet, merge bine. Investesc în mine”, a declarat fosta asistentă TV, în urmă cu ceva timp.