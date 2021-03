Mai mulți preoți din Vaslui au fost amendați! Omenii legii i-au surprins într-un restaurant. „Am fost să sfințim mobila nouă”

Șase preoți din Vaslui au fost amendați de către polițiști după ce au fost surprinși în interior unui restaurant. Cei în cauză au declarat că au fost chemați să sfințească mobila din restaurant.

În data de 8 martie, mai mulți preoți din județul Vaslui, între care și protopopul de Bârlad, Vasile Lăiu, au fost surprinși de polițiști într-un restaurant. Pentru că în Bârlad sunt interzise orice activități în interiorul restaurantelor, din cauza ratei crescute de Covid 19, de peste 3 la 1000 de locuitori, cei prezenți au fost sancționați, potrivit vremeanoua.ro.

Deși inițial oamenii legii au crezut că este vorba despre o petrecere, se pare că preoții ar fi fost solicitați de patronii restaurantului pentru a sfinți noul mobilier. (CITEȘTE ȘI: ROMÂNII AU DAT DRUMUL LA PETRECERI, IAR POLIȚIȘTII LA CONTROALE. AMENZI DE PESTE 1 MILION DE LEI AU FOST DATE ÎNTR-O SINGURĂ ZI)

„Am fost solicitați, că tot nu era activitate la restaurant, fiind închis, să sfințim sala mică, din acest restaurant, care are mobilă nouă. Și ne-am trezit cu poliția. Domnul Rotaru a făcut o slujbă de binecuvântare a sălii mici și am fost doar vreo șase persoane. Preasfințitul a avut programat ceva și nu a stat, nu era acolo când a venit poliția. Am fost legitimați, ne-au luat datele, probabil că urmează să fim amendați, ce să facem? Astea-s riscurile! Erau și polițiștii uimiți, că au fost informați de altceva… că ar fi petrecere. Au fost, au văzut… să își facă poliția treaba, ce să facem noi?”, a declarat protopopul Vasile Lăiu pentru sursa citată.

(VEZI ȘI: PETRECERE PRIVATĂ DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, ÎN TULCEA. S-AU DAT AMENZI URIAȘE, ÎN VALOARE DE 8.000 DE LEI)