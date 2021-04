Majda se confruntă cu probleme, la două luni după ce a fost eliminate de la Survivor Românie. Chia rea avea să dezvăluie că face sesiuni de recuperare.

Săptămânal, Majda merge la medicul specialist pentru a face ședințe de recuperare. Ea le-a mărturisit fanilor ei, pe Instagram, că se resimte după experiența Survivor. Ba are, acum, și pronleme cu stomacul și trebuie să țină cont de alimentație. „Am rămas cu un semn foarte mare pe picior și o să rămân toată viața cu el, o să fac și recuperare pentru gleznă. Eu mă bucur din toată inima că, deși au fost accidentări, niciodată nu m-am oprit, am luptat până la capăt și știam că pot să lupt. Am văzut că m-ați întrebat ce am mâncat pentru prima dată. Îmi era poftă de când eram acolo de brânză cu ceapă și roșii. Din păcate, m-am îmbolnăvit la stomac și nu am voie ceapă”, a povestit Majda. (CITEȘTE ȘI: MAJDA A AJUNS PE MÂINILE MEDICILOR. CUM SE SIMTE FAIMOASA DE LA SURVIVOR)

Majda are mari probleme după eliminarea de la Survivor România: ”Fac recuperare!”

Problemele pe care le are la gleznă nu i-au trecut, așa că a trecut în perioada de recuperare. „Am glezna luxată şi deja am început sesiunile de recuperare, am semne pe picioare pe care le voi avea ca amintire pentru tot restul vieţii. Mai am de făcut câteva controale medicale, dar sunt bine, atât fizic, cât şi psihic”, a spus Majda pentru clickpentrufemei.ro. (NU RATA: MAJDA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA A LEȘINAT ÎN BRAȚELE LUI JADOR! ”EU NU ȘTIU SĂ MĂ OPRESC!”)

Avea să mărturisească faptul că, de multe ori, a fost pe punctul de a claca pe durata competiției. „Am simţit de multe ori că nu mai pot, îmi era foarte greu fără fetiţa mea, dar mereu mă duceam lângă un copac şi încercam să-mi găsesc puterea să continuu şi să lupt pentru echipa Faimoşilor. Mi-am dorit să nu-mi dezamăgesc colegii, am dat tot ce am putut pe fiecare traseu. Dacă am avut ceva de spus, am spus, mi-am menţinut punctul de vedere, dar nu mi-am dorit niciodată să rănesc pe cineva”, a încheiat Majda.

