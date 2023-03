Mama Adei Dumitru, reacție vehementă după scandalul de la „Survivor România”. Actrița îl acuză pe DOC: „Nu înțeleg”

Telespectatorii „Survivor România” au fost recent martorii unuia dintre cele mai tensionate scandaluri din istoria concursului. Protagoniștii au fost DOC și Ada Dumitru. Tensiunea dintre cei doi a ajuns la cote maxime și era pe punctul de a exploda. Conflictul celor doi a fost extrem de aprins și a deranjat multă lumea, inclusiv pe mama Faimoasei, care a reacționat imediat.

Invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Iuliana Dumitru a vorbit despre ce se întâmplă cu fiica sa în Dominicană. Aceasta spune că scandalul dintre ea și DOC este inacceptabil, iar artistul a sărit calul. Actrița l-a criticat pe DOC și a spus că artistul pare că nu a avut o problemă numai cu fiica ei, ci cu toate fetele din concurs. Însă, Ada Dumitru i-a ținut piept și asta a făcut ca totul să degenereze.

Iuliana Dumitru nu a înțeles atitudinea lui DOC și s-a arătat surprinsă că acesta și-a vărsat toți nervii pe fiica ei. Înainte să plece la Survivor, Ada chiar vorbea despre DOC și credea că se va înțelege foarte bine cu el.

„DOC se pare că nu are doar cu fata mea. Are în general cu toate fetele de la Faimoși, așa se vede. Nu înțeleg ce are cu Ada. Ei au plecat în acest concurs prieteni. Nu se cunosc de foarte mult timp. Dar știu că Ada îl admira foarte mult pe DOC.

Dorea ca în acest timp în Dominicană să creeze ca doi artiști ce sunt. E foarte greu să privești. Din punctul meu de vedere e o agresiune, fizică și psihică. Nu e ușor pentru o mamă să privească așa ceva. Sunt mândră de Ada pentru că e foarte puternică și depășește situațiile”, a declarat Iulia Dumitru.

„Nu e ușor”

Mama Adei Dumitru a mai spus că înțelege că viața din Dominicană este grea. Că se adună oboseală, foame, frustrări și e normal ca uneori să mai fie eliberări de tensiune, subliniind că și Ada a avut episoade în care și-a ieșit din fire. Însă, de la mici conflicte până la un asemenea scandal cu amenințări este drum lung, susține actrița.

„Ada nu joacă la mai multe capete. Eu văd doar că de când au venit în echipă, băieții nu au fost uniți. Singurele care sunt unite sunt fetele. Sunt tensiuni acumulate. Nu e ușor să trăiești zi de zi criticată. Nu i-a venit acum Adei să-l împingă pe DOC. DOC s-a băgat în ea. Acolo era un context, nu se certau doar Ada și DOC.

Mie mi s-au părut că toate fetele au luat atitudine. Ada are personalitate. La un moment dat, nu-ți mai ții firea. Au fost etape până când ea și-a ieșit din fire. DOC a venit cu agresiune către Ada. A început să urle la Ada”, a mai spus Ada Dumitru.

