Mama Alexandrei Măceşanu, sfâşiată de durere: “Îmi imaginez cum vine s-o îmbrățișez”

Părinții Alexandrei Măceșanu își așteaptă în continuare fata acasă. Chiar dacă documentele emise de anchetatori arată că aceasta nu mai este în viață, în sufletul părinților ei încă a mai rămas o urmă de speranță că o vor revedea.

Soții Măceșanu s-au prezentat astăzi la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prezentat un conspect al raportului de la INML. Îndureraţi, au citit actele, dar în continuare, nu cred că fiica lor a fost ucisă.

Mama Alexandrei Măceşanu a precizat că vor continua să lupte pentru aflarea adevărului.

“Noi tot ne legăm de o mică speranţă, firicelul acela de speranţă… s-o găsim şi să intre într-o zi pe poartă. Din ce am înţeles noi acolo, nişte oameni simpli, probele sunt dinţii din care s-a prelevat ADN-ul şi oasele. Dar nici mie nu mi-au spus concret dacă toate osemintele acelea ar forma corpul Alexandrei. Am citit noi acolo, dar vă daţi seama… nişte termeni… rămâne să studieze domnul avocat dosarul şi să vedem în continuare. Noi o să luptăm pentru a afla adevărul. Ne întăreşte Dumnezeu pentru că suntem oameni credincioşi şi mai avem un copil pentru care trebuie să luptăm. Fata cea mică ştie că de când a plecat de acasă nu am mai găsit-o.”, a declarat mama Alexandrei la Antena3.

Cu ochii în lacrimi, mama Alexandrei face un apel către oricine ar putea să o ajute și să o aducă pe fată înapoi acasă.

“Mi-o imaginez zi de zi cum vine şi o îmbrăţisez. Poate e doar viziunea mea, dar.. inima mea așa îmi spune. Cu toate că după ce am citit.. vă dați seama că nu e ușor să citești un act în care să se spună că s-au găsit cutare, cutare cutare în acel butoi. Nu e uşor…. Să-i dea drumul. Să vină acasă… nu mai pot! Mi-e un dor de ea de nu mai pot! Îi miros hainele, să-i mai simt parfumul, să o simt lângă mine”, a mai spus aceasta.