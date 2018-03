Nicoleta, mama copilului lui Cătălin Cazacu rupe tăcerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu concurentul de la Exatlon, dar și de fosta lui iubită, Ana Roman. Tânăra a mărturisit cum s-a cunoscut cu sportivul și cât de tare a ajutat-o, în momentele grele.

„Am avut doua relatii lungi si intense, eu o astept si pe a treia. Este tatal copilului meu, este a doua relatie a mea serioasa. Ne-am cunoscut in perioada in care eram foarte ratacita pentru ca dupa cinci ani mi-a murit sotul in brate si a fost ingrozitor. Avea 25 de ani si a facut infarct. Nici nu am realizat in momentul in care i s-a facut rau.

Catalin a fost omul potrivit la locul potrivit, m-a scos din starea asta, mi-a oferit ce aveam nevoie. La un an de zile dupa evenimentul tragic l-am cunoscut. Nu eram in cautarea unei relatii. In fiecare zi imi aducea flori, cuvinte frumoase, imi spunea tot ce voiam sa aud. Relatia a durat 4-5 ani, am stat impreuna, a aparut copilul. Atunci era mai linistit, era un altfel de Catalin. La cateva luni de relatie a venit cu un inel la mine.

Sotul meu a murit la un an de la nunta, pentru mine era prea repede sa ma casatoresc. Am fost retinuta. Nu a fost raspunsul nu, dar nici da. Nu mi-am dorit lucrul asta. Prima oara m-a cerut in drum spre Brasov. S-a pus in genunchi si a urmat discursul. Relatia noastra a fost acum vreo 10 ani. In ultimul an ne-am tot despartit si ne-am impacat, lucrurile s-au stricat inainte sa vina copilul. Cand am ramas gravida, m-a interesat mai mult burtica decat barbatul de langa mine. S-au stricat lucrurile usor, usor.

Nu ne-am despartit pentru ca nu ne mai iubeam. El e un baiat rebel dornic sa cunoasca toate papusile si eu m-am retras din relatia asta. Relatia dintre ei e foarte ok, nu se vad des, dar isi face timp pentru a-l vedea. Copilul ar vrea sa fim impreuna pentru ca vede mai multe femei in viata lui Catalin. Le vede la televizor, cand iese in oras. Nu m-a deranjat niciodata, noi suntem prieteni de dragul lui Andrei. Nu vreau ca copilul meu sa sufere.

Noi ne miram cata rabdare are si suntem mandri de el. Stirile cu fetele din viata lui nu ne-au picat prea bine. Ma refer la copil care vede si aude. Mama lui e putin suparata pentru ca nu e ok, nu trebuia sa apara in alte ipostaze.

El e un mare sportiv si asa ar trebui sa ramana asa. Mama lui ar dori sa se stearga imaginea legata de domnisoara Ana. Noi nu stim exact ce s-a intamplat acolo. Povestea cu Ana era mai bine daca nu aparea. O cunosc pe Ana, ne-am intalnit la mare si de sarbatori. Mi s-a parut o fata linistita. Cu altele s-a intamplat sa ne spunem cateva vorbe„, a declarat Nicoleta.