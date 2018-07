La un an de la moartea cântăreței, mama ei pare că nu mai poate să ducă pe picioare atâta suferință. Geta Dovleac a mărturisit chiar că a încercat să se sinucidă.

Geta Dovleac nu își mai găsește liniștea și refuză să accepte că fiica ei, Denisa, nu se mai afla printre cei vii. La un an de la moartea ei, ea a organizat un parastas la care a chemat aproape 100 de oameni.

„Aoleo, Doamne, vă spun, încă persistă mirosul ei. Mă doare sufletul. Parcă o vad în rochia asta… Stiu si rochia asta rosie, dintr-un videoclip. O certasem atunci, pentru ca i se vedeau sanii, dar ea imi zicea ca asa se poarta. Pantofiorii, tot felul de pantofiori. Sandalutele ei cu care isi facea videoclipuri. Eu cand ma duc si ii vad hainutele..are multe cu eticheta pe ele.”, a povestit indurerata, in timp ce saruta hainele fiicei sale, pe care urma sa le dea de pomana.

Femeia a recunoscut că suferința care o încearcă a determinat-o să-și dorească să nu mai trăiască.

”Am băut un flacon de…Nu m-au vrut cei de la Dragasani, m-au dus la Valcea. Mi-au facut spalaturi. Sotul a zis sa ma interneze la psihiatrie, dar nu am vrut. Ma uit pe youtube la toate evenimentele ei, la emisiunile la care a fost ea si imi zic intr-una in cap „N-a murit, n-a murit, e in turneu. Si o sa vina”. Mi-a si zis in vis sa ma linistesc, ca nu e nimeni de vina, asa i-a fost ei soarta.„, a spus femeia.

„Eu am sperat ca nu apuc anul si sunt foarte revoltata pe Dumnezeu ca mi-a luat-o. Abia astept sa ajung la ea. Mi-au spus la psihiatrie ca daca imi iau zilele nu ma mai duc la ea, ma duc in iad.

M-a lasat cu un gol in suflet. Eu nu mai am inima. Ori e piatra, ori nu mai am deloc”, a mai spus Geta Dovleac.